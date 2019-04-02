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13:06 (мск), источник: Интерфакс

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, а к 2050 году она достигнет 9,7 млрд человек, сообщается в докладе Генерального секретаря ООН.

Источник: AP 2019

Рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией, отмечается в докладе, представленном на рассмотрение Комиссии по народонаселению и развитию, 51-я сессия которой стартовала накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Снижение рождаемости

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Сейчас в мире средний уровень рождаемости — 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождений на женщину. По прогнозам, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Что касается людей в возрасте 65 лет и старше, то их доля в общей численности населения растет.

Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели увеличатся до 28% и 23%, соответственно. Ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится — с нынешних 8% до 18%. В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%.

При этом, как отмечается, уже сегодня почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию.

Урбанизация

Сейчас примерно 56% мирового населения живет в городах, говорится в докладе, данные из которого приводятся на сайте ООН.

Почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60% населения стран мира, а к 2050 году — примерно 68%.

Продолжительность жизни

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За последние 25 лет во всем мире значительно повысился уровень благосостояния населения, отмечают в ООН. Значительно сократилось число людей, которые живут в условиях крайней нищеты, на 40% снились масштабы материнской смертности, существенно увеличилась продолжительность жизни.

За период с 1994 года по 2019 год уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 54%.

Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году и к 2030 году увеличится примерно еще на 2 года.

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