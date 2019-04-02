Американского иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в изнасилованиях
По данным источника в полиции
По данным источника в полиции
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Полиция
Высокопоставленный источник в полиции
В полиции отказались раскрыть подробности расследования. Блейн в ответ на обращение The Daily Beast также отказался от комментариев и заявил, что полицейские не выходили с ним на связь.
В октябре 2017 года издание The Daily Beast сообщало, что модель Наташа Принс обвинила Блейна в изнасиловании, совершенном в 2004 году. Тогда полиция изучила заявление девушки и опросила Блейна, после чего было принято решение не давать расследованию дальнейший ход.
45-летний Блейн приобрел известность в 1999 году после трюка с захоронением заживо на семь дней.