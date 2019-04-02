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13:13 (мск), источник: Интерфакс

Американского иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в изнасилованиях

По данным источника в полиции Нью-Йорка, заявления о насилии написали две женщины.

Источник: Reuters

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Полиция Нью-Йорка подтвердила информацию о расследовании в отношении американского иллюзиониста Дэвида Блейна после обвинений в сексуальном насилии, пишет британская газета The Guardian.

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Высокопоставленный источник в полиции Нью-Йорка рассказал изданию The Daily Beast, что заявления поступили от двух женщин. Одна из них заявила, что стала жертвой сексуального насилия в доме Блейна на Манхэттэне в 1998 году, и срок давности по этому случаю мог уже истечь.

В полиции отказались раскрыть подробности расследования. Блейн в ответ на обращение The Daily Beast также отказался от комментариев и заявил, что полицейские не выходили с ним на связь.

В октябре 2017 года издание The Daily Beast сообщало, что модель Наташа Принс обвинила Блейна в изнасиловании, совершенном в 2004 году. Тогда полиция изучила заявление девушки и опросила Блейна, после чего было принято решение не давать расследованию дальнейший ход.

45-летний Блейн приобрел известность в 1999 году после трюка с захоронением заживо на семь дней.

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