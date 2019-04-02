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13:25 (мск), источник: N + 1

Археологи нашли подводный ритуальный центр цивилизации Тиуанако

Он находился в центре озера Титикака.

Раковины колючих устриц и артефакты, сделанные из полудрагоценных камней | Источник: Teddy Seguin

Археологи обнаружили в водах озера Титикака религиозный центр цивилизации Тиуанако, говорится в Proceedings of the National Academy of Sciences. Здесь проводились ритуалы в честь солнцеликого божества, которому делали драгоценные подношения — артефакты, сделанные из золота и высоко ценившихся морских раковин. По мнению археологов, в религиозных ритуалах принимала участие небольшая группа представителей местной элиты.

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Государство Тиуанако существовало между 500 и 1100 годами нашей эры на территории современных Перу, Боливии и севера Чили. Столица, город Тиуанако, находилась в Андах, недалеко от озера Титикака, и была одним из крупнейших городов доколумбовой Южной Америки. В период расцвета, около 800 года, население города составляло 10−20 тысяч человек. Рост государства сопровождался распространением религии Тиуанако. В столице строились религиозные комплексы и храмы, а неподалеку, как недавно выяснилось, располагался один из ритуальных центров. Он находился на рифе Хоа, практически в центре озера Титикака, рядом с Исла-дель-Соль (островом Солнца).

В 1977 году дайверы-любители обнаружили риф Хоа, подводную часть острова Хоа, а на нем фрагменты керамической курильницы для ладана и коробки для подношений, сделанные из андезита. Внутри них находились фигурки из раковин морских моллюсков спондилюсов или колючих устриц.

Вслед за открытием последовали подводные раскопки, в ходе которых археологи нашли золотые и серебряные фигурки, коробки для подношений богам, кости животных. Часть артефактов явно осталась от инков, часть была сделана в Тиуанако.

Археологи под руководством Кристофа Делера (Christophe Delaere) из Оксфордского университета впервые провели систематические работы на рифе Хоа. Они провели топографические исследования с помощью фотограмметрии и гидролокатора.

Археологи нашли под водой курильницы в виде пум, золотые украшения и металлические артефакты, кости лам и обработанные морские раковины | Источник: Teddy Seguin

Исследователи обнаружили конструкцию площадью восемь квадратных метров, находившуюся на глубине 5−7 метров. Внутри они нашли как минимум 13 керамических курильниц в форме пумы, золотые украшения, маленькие листья из золота, полированные камни и хорошо сохранившиеся кости домашних лам. В числе артефактов был медальон с изображением солнцеликого божества, которому поклонялись в Тиуанако.

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Еще ученые нашли две подводные структуры поменьше, площадью около четырех квадратных метров каждая, которые располагались на глубине 5,5 метра. В одной из них археологи обнаружили два стратиграфических слоя, разденных 30-сантиметровым слоем осадка. В верхнем сохранились артефакты, сделанные инками, в нижнем — металлические артефакты и раковины, обработанные в Тиуанако.

По мнению авторов, найденные ими артефакты свидетельствуют, что на рифе Хоа в период существования государства Тиуанако существовал ритуальный центр. Вероятно, здесь поклонялись и оставляли подношения солнцеликому божеству, возможно, верховному богу в мифологии Тиуанако. При этом, скорее всего, в ритуалах участвовали высшие лица государства и члены местной элиты. О статусе места свидетельствуют артефакты, сделанные из высоко ценившихся в Андах материалов: золота и раковин спондилюсов, которые приходилось привозить за две тысячи километров с тихоокеанского побережья. Ученые считают, что люди Тиуанако намеренно бросали приношения в воду.

Рядом с приношениями мы обнаружили якоря. Предположительно, официальные лица могли бросать подношения в воду, во время ритуалов, которые проводились на лодках, — говорит один из авторов работы Хосе Каприлес (Jose Capriles) из Университета штата Пенсильвания.

По его мнению, остров Солнца привлекал людей Тиуанако не только из-за своей природной красоты, но и потому, что он был расположен в центре озера.

Как показали авторы исследования и другие археологи, остров Солнца был важным ритуальным местом не только для людей Тиуанако, но и пришедших им на смену инков. Согласно мифологии инков, основавший государство клан происходил с острова Солнца. Мифы не врали: генетики подтвердили, что часть предполагаемых потомков инков произошла с берегов озера Титикака.

Екатерина Русакова

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