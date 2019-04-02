«Новый стиль руководства»: губернатор трудоустроил учительницу из Барнаула
Новый руководитель учительницы отмечает, что личное участие и оперативное решение конфликтных ситуаций стали характерной чертой работы Виктора Томенко.
Новый руководитель учительницы отмечает, что личное участие и оперативное решение конфликтных ситуаций стали характерной чертой работы Виктора Томенко.
БАРНАУЛ, 2 апреля 2019, 13:02 — REGNUM. Личное участие в судьбе барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, вынужденной уволиться после публикации фото в купальнике, и оперативное решение о её трудоустройстве в вышестоящую организацию — это характерный пример «нового стиля руководства» губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом ИА REGNUM заявила новый руководитель Кувшинниковой — и. о. ректора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) Олеся Соколова.
По её словам, «никто сильно не удивился» тому, что Томенко быстро отреагировал на конфликтную ситуацию и нашёл способ её разрешить, поскольку так новый глава региона действует и в других случаях.
«Если раньше жалобы жителей списывали по нисходящей и в конечном итоге они оказывались там же, откуда и возникли, то сейчас решение чаще всего принимается сразу», — сказала Соколова.
Говоря о первом рабочем дне Татьяны Кувшинниковой на новом месте, Соколова сообщила, что он прошёл в спокойной обстановке, коллектив АКИПКРО хорошо принял новую сотрудницу, а сам институт давно нуждался в таком специалисте.
«Было поручение губернатора, мы изучили свои потребности и интересы самой Татьяны Анатольевны. Всё сошлось», — сказала Олеся Соколова. Она сообщила, что Кувшинникова, в частности, будет принимать участие в создании журнала «Учитель Алтая» и методических пособий, где необходима
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы, где она работала, после недовольства части родителей и руководства учебного заведения публикацией её фотографии с зимнего заплыва. На фото учительница была в закрытом купальнике.
В поддержку учительницы выступили её коллеги, в том числе — из других регионов России, родители учеников и пользователи социальных сетей. Учителя стали публиковать и собственные фото в купальниках под хэштегом #УчителяТожеЛюди.
По поручению главы Алтайского края Виктора Томенко для Татьяны Кувшинниковой была предложена новая работа. «Эта история — хороший пример реагирования и разрешения конфликтных ситуаций, проявления внимания к людям. При этом лучше, если такая реакция будет раньше, чем начнёт обрастать слухами, домыслами и превращаться в громкий конфликт», — сказал губернатор региона. В интервью каналу «Вести. Алтай» Виктор Томенко назвал перегибом негативную реакцию на публикацию фотографий Кувшинниковой.