Британская журналистка удивила пользователей Сети быстротой реакции (видео)

1 апреля на британском телеканале Sky News вышел рядовой новостной сюжет, который вполне мог остаться незамеченным, если бы не одно «но».
Во время репортажа в кадре появилась корреспондент Тамара Коэн, но, сообразив, что сделала это не вовремя, журналистка «испарилась» за считанные доли секунды. Дальше сюжет продолжался без нее как ни в чем не бывало.
Эффектное исчезновение Коэн моментально попало в соцсети и стало предметом многочисленных шуток. Одни пользователи восхищались быстротой реакции журналистки, а другие предположили, что так быстро выйти из кадра ей помогли магические силы или происки недоброжелателей.