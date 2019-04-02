Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото)
Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер
39-летняя Семенович сильно «располнела» ради съемок клипа
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Ледник растет, а полюс таетПарадоксы мирового глобального потепления
Лена Миро развенчала мифы об «ангелочке» Юлии Началовой
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
49-летняя Лопез показала фото в бикини со съемок фильма
Светлана Пермякова снялась в «Модном приговоре»
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Роналду попозировал в белье (фото)
Утяшева, Маликова и другие оценили коллекцию Alena Akhmadullina
Подольская, Бледанс и другие звезды на модном показе
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Паркинг может повысить плату за ЖКХ
Фоторепортажи
1245 лет назад была найдена уникальная Терракотовая армия
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британская журналистка удивила пользователей Сети быстротой реакции (видео)

Теперь ее обсуждают в Сети.

1 апреля на британском телеканале Sky News вышел рядовой новостной сюжет, который вполне мог остаться незамеченным, если бы не одно «но».

Во время репортажа в кадре появилась корреспондент Тамара Коэн, но, сообразив, что сделала это не вовремя, журналистка «испарилась» за считанные доли секунды. Дальше сюжет продолжался без нее как ни в чем не бывало.

Эффектное исчезновение Коэн моментально попало в соцсети и стало предметом многочисленных шуток. Одни пользователи восхищались быстротой реакции журналистки, а другие предположили, что так быстро выйти из кадра ей помогли магические силы или происки недоброжелателей.

Когда ты выходишь из дома не в лучшем виде и встречаешь своего бывшего.
Блестяще!
Отличная реакция!
Ты ничего не видел.

Екатерина Гура

Читайте также

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре
В военной академии Санкт-Петербурга произошел взрыв
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Хабиб рассказал подробности телефонного разговора с Путиным
Ученые рассказали, куда исчезли воробьи из крупных городов
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 70 лет
ФСБ провела обыски в службе специальных объектов президента
Спорт
Молчание ради золота: российским лыжникам запретят соцсети Президент ФЛГР Елена Вяльбе считает, что во время главных стартов сезона ничто не должно отвлекать спортсменов
Hi-Tech
Apple выпустит три абсолютно новые OLED-iPhone в 2020 году. Какими они будут? Нас ждут серьезные изменения.
Авто
Новый кроссовер Hyundai оказался «маленьким Santa Fe» В Индии местные дилеры Hyundai начали получать новые кроссоверы Venue
Кино
Семья Началовой отреагировала на съемки фильма о певице Ранее СМИ сообщили о том, что на экраны готовится выйти художественная картина о жизни звезды, скончавшейся в марте
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя Возможно, теперь Сашу будут называть ЧебуСашкой
Леди
Вера Брежнева прогулялась по Лос-Анджелесу в неоновой футболке Звезда поразила фанатов своей красотой.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь