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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Малыш с необычайно пышными волосами стал звездой соцсетей

Такой прическе позавидовал бы каждый.

Фитнес-тренер из австралийского города Перт Тара Симич в декабре 2018 года стала мамой. Ее малыш по имени Бостон с самого рождения отличался от остальных детей густыми и длинными волосами.

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В свои три месяца Бостон выглядит как настоящая рок-звезда с впечатляющей прической.

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Кстати, как отметила Тара, такими волосами малыш обязан своему отцу, который тоже с рождения обладал шикарной шевелюрой.

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Сейчас гордая мама иногда публикует снимки Бостона в своем Instagram. И эти фото вызывают у ее подписчиков массу восторга.

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Екатерина Гура

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