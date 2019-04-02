Малыш с необычайно пышными волосами стал звездой соцсетей
Такой прическе позавидовал бы каждый.
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Такой прическе позавидовал бы каждый.
В свои три месяца Бостон выглядит как настоящая
Кстати, как отметила Тара, такими волосами малыш обязан своему отцу, который тоже с рождения обладал шикарной шевелюрой.
Сейчас гордая мама иногда публикует снимки Бостона в своем Instagram. И эти фото вызывают у ее подписчиков массу восторга.
Екатерина Гура