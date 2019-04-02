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14:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Мертвых коров выбросило к берегам Канарских островов

Туристы рассказали о мертвых коровах, замеченных в прибрежных водах и на пляжах острова Тенерифе. Об этом сообщает издание The Sun.

Двое мужчин плавали вдоль береговой линии города Эль Медано, когда натолкнулись на мертвую корову. Ее доставили на сушу при помощи гидроциклов, затем сгрузили на местную свалку. Второй подобный случай произошел в испанском муниципалитете Гранадилья-де-Абона, провинция Санта-Крус-де-Тенерифе. Третье животное нашли на глубине между островами Тенерифе и Гомера.

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Оказалось, фрахтовщики перевозили живой скот из Южной Америки. Когда животное умирало во время пути, они выбрасывали мертвую тушу за борт из-за резкого запаха останков. Однако, по условиям международного протокола, животные, погибшие во время транспортировки, являются обычным мусором. Их необходимо сжечь или передать в ближайший порт прибытия.

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