Мертвых коров выбросило к берегам Канарских островов
Туристы рассказали о мертвых коровах, замеченных в прибрежных водах и на пляжах острова Тенерифе. Об этом сообщает издание The Sun.
Туристы рассказали о мертвых коровах, замеченных в прибрежных водах и на пляжах острова Тенерифе. Об этом сообщает издание The Sun.
Двое мужчин плавали вдоль береговой линии города Эль Медано, когда натолкнулись на мертвую корову. Ее доставили на сушу при помощи гидроциклов, затем сгрузили на местную свалку. Второй подобный случай произошел в испанском муниципалитете
Оказалось, фрахтовщики перевозили живой скот из Южной Америки. Когда животное умирало во время пути, они выбрасывали мертвую тушу за борт
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