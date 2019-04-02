Термополий — забегаловка античных Помпей
Как были устроены уличные кафе Древнего Рима.
Как были устроены уличные кафе Древнего Рима.
В Помпеях, в V районе, открыт термополий — типичная забегаловка, уличное кафе, какие во множестве водились в городах Римской империи. О том, как были устроены подобные заведения, чем они были украшены и каким спросом пользовались, читайте в новом выпуске блога Юлли Улетовой, автора сайта «Помпеи — шаг за шагом».
В V районе Помпей, где уже больше года идут работы по укреплению грунта, а также археологические исследования так называемого «клина» площадью один гектар, на углу переулка Балконов и переулка Серебряной Свадьбы открыт термополий. Это античная точка общественного питания, где можно было перекусить или купить еду на вынос.
Бóльшая часть населения Помпей жила в небольших комнатах при
Отличительным признаком такого заведения была стойка с утопленными в нее большими горшками, в которые то и дело добавляли свежеприготовленную еду из кухни термополия. За счет того, что керамический сосуд был погружен внутрь прилавка и закрывался крышкой, он сохранял пищу горячей довольно долго безо всякого подогрева.
Термополии — вовсе не помпейское изобретение, они были распространены по всей империи, просто в Помпеях, Геркулануме и Остии они сохранились лучше всего, поскольку археологические памятники тут избежали поздней застройки.
С внешней стороны прилавка так и остались стоять в лапилли больше десятка разнокалиберных амфор, среди которых затерялся бронзовый ковшик. Их, конечно, унесут отсюда, а вот настенные росписи и напольные мозаики, если они здесь есть, будут реставрированы, укреплены и останутся на месте.
Вот и первые фрески термополия — ими украшена стойка со стороны посетителей.
Одна из них изображает нереиду на морском
В такой разнокалиберной таре хранилось подаваемое в лавке недорогое вино, рыбный соус гарум, масло и тому подобное.
Например, в одной из таких столовых на стенах нарисован почти что комикс из трех частей, изображающий обычные занятия горожан в термополиях — встречи, застолья, азартные игры.
Если помещение позволяло, то в нем стояли столики для желающих перекусить на месте. Тут же в зале могли висеть связки луковиц или головок чеснока, колбаски и прочая снедь, которую не нужно было готовить непосредственно перед подачей на стол. Стены занимали полки для посуды или тех же амфор.
Иногда при термополии была комнатка, которую сдавали для желающих переночевать — Помпеи были портовым городом. Часто тут оказывали и дополнительные услуги, включая проституцию. Ею мог заниматься обслуживающий персонал столовой.
В среднем термополии в Помпеях обычно занимают
Образец такой лавки сохранился в Геркулануме.
На фотографиях из района V также хорошо видно и другие детали устройства термополия. Например, пол сделан в технике cocciopesto — разноцветные плитки мрамора в строительном растворе, а в каменных блоках дверного порога сделана колея для двери-«гармошки», скрепленной петлями из нескольких полотен под размер проема.
В течение всего дня термополий был гостеприимно открыт для приема посетителей. Наверняка в нем толпился народ, особенно в вечерние часы после работы. После окончания трудового дня хозяин задвигал дверь-«гармошку» и запирал ее, однако жизнь термополия продолжалась и после закрытия — следовало убрать торговый зал и кухню и приготовить их к следующему дню.