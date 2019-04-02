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18:37 (мск), источник: ТАСС

Сергей Лазарев обрадовался своему номеру в полуфинале «Евровидения»

Певец выступит 16 мая в Тель-Авиве под номером 13.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский певец Сергей Лазарев выступит под 13 номером во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение» 16 мая в Тель-Авиве. Исполнитель признался на своей странице в Instagram, что ему нравится это число.

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Во вторник пресс-служба конкурса опубликовала порядок выступления участников первого и второго полуфиналов, составленный продюсерами шоу.

«Обожаю число 13, — прокомментировал Лазарев. — Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе “Евровидение-2019” в Тель-Авиве».

Лазарев будет представлять Россию с англоязычной песней Scream.

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Полуфиналы и финал 64 европейского песенного конкурса пройдут 14—18 мая в Тель-Авиве. Это станет уже вторым выступлением Лазарева на «Евровидении»: он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One («Ты — единственная»), написанной Филиппом Киркоровым.

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