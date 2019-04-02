Сергей Лазарев обрадовался своему номеру в полуфинале «Евровидения»
Певец выступит 16 мая в
Певец выступит 16 мая в
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский певец Сергей Лазарев выступит под 13 номером во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение» 16 мая в
Во вторник
«Обожаю число 13, — прокомментировал Лазарев. — Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе “Евровидение-2019” в Тель-Авиве».
Лазарев будет представлять Россию с англоязычной песней Scream.
Полуфиналы и финал 64 европейского песенного конкурса пройдут