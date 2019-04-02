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18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Постояльцам отеля в Британии предложили поучаствовать в занятиях йогой с лемурами

Лемуры оказались совсем не против.

В одном из отелей Великобритании появилась очень необычная услуга под названием «лемога», означающая занятия йогой вместе с лемурами.

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По словам менеджера парка дикой природы Ричарда Робинсона, для животных такие занятия являются просто приятным времяпрепровождением: лемуры принимают естественные позы, чтобы погреть свои животы на солнце. А так как отельный комплекс находится на территории огромного лесопарка, в котором обитают эти животные, привлечь их к занятиям не составило большого труда.

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Владелица отеля Кэролин Грейвз считает, что времяпровождение с лемурами позволяет постояльцам ощутить единение с природой. А значит, это отличный способ бороться со стрессом и отдыхать от городской суеты.

Варвара Макарова

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