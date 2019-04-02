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21:24 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура отрицает первое применение закона об оскорблении государства

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной опроверг сообщения о первом применении по требованию ведомства закона об оскорблении госсимволов.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник некоторые СМИ сообщили о том, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к государству и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским изданиям с требованием удалить новости об оскорбительном граффити про президента Владимира Путина. По данным СМИ, материалы про граффити уже удалили «Эхо Москвы» в Ярославле, «Ярославский регион», «PRO Город», «Первый Ярославский» и «Московский комсомолец-Ярославль».

«Генеральная прокуратура России не обращалась в Роскомнадзор по этому поводу», — сказал Куренной РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что территориальные органы ведомства ведут со СМИ профилактическую работу в рамках закона об оскорблении госсимволов, чтобы избежать привлечения изданий к ответственности.

Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта.

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