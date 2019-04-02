Генпрокуратура отрицает первое применение закона об оскорблении государства

Во вторник некоторые СМИ сообщили о том, что Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к государству и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским изданиям с требованием удалить новости об оскорбительном граффити про президента Владимира Путина. По данным СМИ, материалы про граффити уже удалили «Эхо Москвы» в Ярославле, «Ярославский регион», «PRO Город», «Первый Ярославский» и «Московский комсомолец-Ярославль».
«Генеральная прокуратура России не обращалась в Роскомнадзор по этому поводу», — сказал Куренной РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что территориальные органы ведомства ведут со СМИ профилактическую работу в рамках закона об оскорблении госсимволов, чтобы избежать привлечения изданий к ответственности.
Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, вступили в силу 29 марта.