Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
«Первая подпись, первый документ», — написала она.
Ранее региональные СМИ сообщали, что Глацких стала заместителем директора дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка», а на прошлой неделе знакомилась с новыми коллегами.
Публикация
В феврале Глацких покинула свой пост
В результате скандала департамент Глацких ликвидировали, Следственный коммитет начал проверку сообщений о возможном нецелевом расходовании средств, а саму чиновницу исключили из политсовета свердловского отделения «Единой России».
Затем она подала в отставку, объяснив это решение желанием «не подставлять» губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.