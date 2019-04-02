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22:35 (мск), источник: РИА Новости

Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.

«Первая подпись, первый документ», — написала она.

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Ранее региональные СМИ сообщали, что Глацких стала заместителем директора дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка», а на прошлой неделе знакомилась с новыми коллегами.

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Публикация экс-чиновницы с упоминанием ДИВС эту информацию фактически подтверждает.

В феврале Глацких покинула свой пост из-за скандала, вызванного ее резонансным высказыванием. За несколько месяцев до этого, на встрече с волонтерами в Кировограде Глацких заявила, что государство «вообще ничего не должно» молодежи, о которой, по ее мнению, должны заботиться родители. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, чиновница также отметила, что государство «рожать не просило».

В результате скандала департамент Глацких ликвидировали, Следственный коммитет начал проверку сообщений о возможном нецелевом расходовании средств, а саму чиновницу исключили из политсовета свердловского отделения «Единой России».

Затем она подала в отставку, объяснив это решение желанием «не подставлять» губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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