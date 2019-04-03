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06:02 (мск), источник: Известия

В России больше не будут выдавать бумажные СНИЛС

Бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заменили на электронные аналоги, сообщили 2 апреля в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Теперь всем, кто становится застрахованным или зарегистрированным лицом, просто открывается номер лицевого счета, по которому можно получить все необходимые услуги — как государственные, так и муниципальные.

Справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР, пишет «РИА Новости».

В ведомстве подчеркнули, что изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении.

Как пояснили в Минтруде, ранее выданные свидетельства менять не нужно, так как они продолжают оставаться действительными.

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