Китайцы начали клонировать полицейских собак
По замыслу их хозяев, клонированный пес в полном объеме сохранит гены своего отличившегося на службе «прототипа». Это должно гарантировать, что новая собака будет не хуже старой.
По замыслу их хозяев, клонированный пес в полном объеме сохранит гены своего отличившегося на службе «прототипа». Это должно гарантировать, что новая собака будет не хуже старой.
Первым «полицейским клоном» стала Куньсюнь, клон семилетней полицейской собаки Хуахуанма породы куньминская овчарка, которая была выведена в Китае на основе гибрида собаки и волка. Хуахуанма за время своей службы помогла раскрыть 12 убийств и принимала участие в расследование более 20 уголовных преступлений. Как пишет РИА Новости, в 2016 году министерство общественной безопасности КНР присвоило Хуахуанма звание заслуженной собаки высшей категории. Но сейчас собака уже не молода, пора готовить ей смену.
«Для клонирования выбрали именно эту собаку, чтобы сохранить ее превосходные качества. Клонируя особей с хорошими характеристиками, можно не только сохранить их превосходные гены, но также партиями копировать хороших особей, что очень важно для разведения и использования полицейских собак в Китае», — отметил заместитель генерального директора биотехнологической компании SinoGene Чжао Цзяньпин.
«Кроме того, куньминская овчарка — единственная порода собака, выведенная в Китае, которая используется для подготовки служебных собак… Если будет необходимость, то мы опять ее клонируем», — сказал ученый.
Он добавил, что Куньсюнь сейчас находится на базе полицейских собак в Куньмине и уже приступила к тренировкам.