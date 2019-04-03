Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы одумались и требуют отправить Зеленского в тюрьму
Владимир Путин откроет новый автозавод
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
49-летняя Лопез показала фото в бикини со съемок фильма
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
Активы Коломойского арестованы
Меркель обратилась к Порошенко после выборов
39-летняя Семенович сильно «располнела» ради съемок клипа
Cкончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда
Стало известно, кто «окольцевал» мать 5-ых детей Марию Порошину
Актёр Вадим Гемс скончался сегодня - причина
В чем хранить косметику: 6 стильных органайзеров и сумок
Шесть знаменитостей, которые не дают интервью
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Названы главные причины отказа в ипотеке
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
12В Москве простились с Юлией Началовой
10:19 (мск), источник: Популярная механика

Китайцы начали клонировать полицейских собак

По замыслу их хозяев, клонированный пес в полном объеме сохранит гены своего отличившегося на службе «прототипа». Это должно гарантировать, что новая собака будет не хуже старой.

Источник: SinoGene

Первым «полицейским клоном» стала Куньсюнь, клон семилетней полицейской собаки Хуахуанма породы куньминская овчарка, которая была выведена в Китае на основе гибрида собаки и волка. Хуахуанма за время своей службы помогла раскрыть 12 убийств и принимала участие в расследование более 20 уголовных преступлений. Как пишет РИА Новости, в 2016 году министерство общественной безопасности КНР присвоило Хуахуанма звание заслуженной собаки высшей категории. Но сейчас собака уже не молода, пора готовить ей смену.

Новости
Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

«Для клонирования выбрали именно эту собаку, чтобы сохранить ее превосходные качества. Клонируя особей с хорошими характеристиками, можно не только сохранить их превосходные гены, но также партиями копировать хороших особей, что очень важно для разведения и использования полицейских собак в Китае», — отметил заместитель генерального директора биотехнологической компании SinoGene Чжао Цзяньпин.

«Кроме того, куньминская овчарка — единственная порода собака, выведенная в Китае, которая используется для подготовки служебных собак… Если будет необходимость, то мы опять ее клонируем», — сказал ученый.

Он добавил, что Куньсюнь сейчас находится на базе полицейских собак в Куньмине и уже приступила к тренировкам.

 Лунный заговор как тест на профпригодность: они были на Луне
Опыт с квантовой физикой успешно доказал, что у каждого своя реальность
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Цены на бензин перестали сдерживать
Бывшие заключенные рассказали о жизни после срока
Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход
В НАТО намерены обеспечить проход судов через Керченский пролив
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Судья назвал «фундаментальным» право заниматься сексом с женой
Спорт
Первые полуфинальные матчи Кубка России пройдут в среду «Локомотив» примет «Ростов», а «Арсенал» сыграет на выезде с «Уралом»
Hi-Tech
Apple выпустит три абсолютно новые OLED-iPhone в 2020 году. Какими они будут? Нас ждут серьезные изменения.
Авто
Владимир Путин откроет новый автозавод Президент России Владимир Путин 3 апреля примет участие в церемонии открытия завода Mercedes-Benz в Московской области
Кино
Семья Началовой отреагировала на съемки фильма о певице Ранее СМИ сообщили о том, что на экраны готовится выйти художественная картина о жизни звезды, скончавшейся в марте
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Зейналова рассказала, как изменил ее жизнь диагноз «аутизм» у дочери Признание телеведущая приурочила ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь