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11:15 (мск), источник: N + 1

Жители Новой Гвинеи смешались с денисовцами дважды

Последний раз 15−30 тысяч лет назад.

Источник: РИА "Новости"

Денисовцы смешивались с людьми современного типа гораздо позже, чем считали исследователи, по новым оценкам генетиков, последний раз они скрещивались с древними жителями Новой Гвинеи 15−30 тысяч лет назад. Если эти оценки верны, то денисовцы оказываются последними жившими представителями рода Homo, не являвшимися Homo sapiens.

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Кроме того, генетики выяснили, что древние жители Новой Гвинеи скрещивались с денисовцами из двух разных популяций в разное время. Результаты исследования ученые представили на 88 ежегодной конференции Американского общества физической антропологии, которая проходила 28—30 марта в Кливленде. Кратко о них рассказывается на сайте Science News.

Денисовцы — вид или подвид древних людей, о которых известно очень немного. Их останки (фалангу пальца, несколько зубов и два фрагмента черепа) до сих пор находили в одном месте — в Денисовой пещере на Алтае. Здесь они периодически жили с 287 до 51 тысячи лет назад. Денисовцев отнесли к новому виду (подвиду) по результатам анализа генома денисовской девочки, после того, как обнаружили в нем отличия от геномов неандертальцев и людей современного типа.

Об ареале денисовских людей можно судить по тому, с какими популяциями людей современного типа они скрещивались. Генетики обнаружили гены денисовцев у жителей Океании и Юго-Восточной Азии. Недавно выяснилось, что древние жители Восточной Азии, предки жителей Японии и трех народностей Китая, скрещивались с денисовцами дважды. В их геноме ученые нашли участки ДНК, унаследованные от популяции, родственной алтайской, и второй, неизвестной.

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Теперь же международная группа генетиков под руководством Мюррея Кокса (Murray P. Cox) из новозеландского Университета Мэсси выяснила, что денисовцы скрещивались дважды и с жителями острова Новая Гвинея. Исследователи проанализировали геномы 161 жителя острова, представляющих 14 разных групп, и обнаружили в ДНК около 400 вариантов генов, унаследованных от двух разных популяций денисовцев. В основном это были гены, ассоциированные с иммунитетом и пищевыми привычками.

Эти популяции, которые ученые назвали D1 и D2, отделились от сибирской популяции (D0) свыше 350 тысяч лет назад. Авторы рассчитали, что в первый раз скрещивание денисовцев с жителями Новой Гвинеи произошло около 46 тысяч лет назад, а второй раз примерно 15−30 тысяч лет назад.

По словам авторов, если дальнейшие исследования подтвердят эти оценки, денисовцы окажутся последними жившими представителями рода Homo, которые не были Homo sapiens. Вероятно, последние денисовцы населяли Новую Гвинею и соседние с ней острова.
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К сожалению, непонятно, насколько популяции D1 или D2 похожи на неизвестную популяцию денисовцев, гены которой унаследовали жители Японии и Китая. Если это три разные группы, то похоже, что люди современного типа, населявшие разные части Азии, скрещивались с четырьмя разными популяциями денисовцев.

На этой же конференции канадские исследователи рассказали о находке фрагментов черепа пятого денисовца. Как и все остальные останки денисовцев, их нашли в Денисовой пещере на Алтае. Ученые сравнили их с соответствующими частями черепов 112 современных и 30 древних людей, в том числе неандертальцев. Оказалось, что фрагменты гораздо толще, чем кости современных людей, и больше похожи на череп человека прямоходящего, Homo erectus, который считается предком людей современного типа.

Екатерина Русакова

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