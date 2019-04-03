Британский судья назвал «фундаментальным» право заниматься сексом с женой в деле, где женщина не может дать согласия

В суд обратились социальные службы, которые представляют интересы женщины. Они попросили Хэйдена издать судебный запрет, по которому мужчина не сможет заниматься сексом с женой. Дело слушают в Суде защиты Лондона, который создан для разбирательств, участники которых не могут самостоятельно выразить свою позицию из-за психического состояния.
«Я не знаю более очевидного фундаментального права, чем право мужчины заниматься сексом с его женой», — сказал судья во время предварительного слушания.
Это заявление нельзя считать окончательным решением, поскольку дело находится на начальной стадии.
Основное слушание пройдет в ближайшие месяцы.
Социальные работники выразили обеспокоенность тем, что без согласия секс между ними может считаться изнасилованием. Представители женщины считают, что ее психическое состояние за последнее время сильно ухудшилось.
Сейчас оно не позволяет ей принимать решение, хочет ли она заниматься сексом, поэтому она не может выразить согласие или отказать.
На слова судьи отреагировала депутат парламент Тэнгам Деббонэр, которая посчитала, что это заявление «легитимизирует мизогинию и женоненавистничество». По ее словам, ни у кого нет права заниматься сексом без согласия, потому что это — изнасилование. С ней согласна и ее коллега Джесс Филлипс, которая написала, что секс с женой — «это даже не близко к праву».