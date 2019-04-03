Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России по итогам 2018 года
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила
«Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности», — сказала Голикова.
Она отметила, что возможности обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.