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10:50 (мск), источник: Playboy

Почему бар называют «баром», и чем он отличается от паба с таверной: важный гид

Бар — это универсальное место, где можно расслабиться после трудовой недели, испробовать новые вкусы, поговорить по душам и даже завести полезное знакомство с человеком, который изменит твою жизнь. Кто-то находится в баре, другие за баром, некоторые на баре, и в зависимости от употребления этих предлогов, контекст твоих отношений с этим местом кардинально меняется.

Источник: Altnet/СС0

Однако кто-нибудь когда-нибудь задумывался, почему мы называем место, где привыкли проводить свой досуг, баром? Сейчас мы тебе об этом расскажем, параллельно углубившись в небольшую историю американского пьянства.

Это буквально БАРьер

Бар — это буквально гигантская плоская поверхность, отделяющая барменов от посетителей. Согласно этимологическому словарю английского языка, бар — это барьер или прилавок, через который клиентам подают еду или напитки. Именно поэтому бар называется баром, и изначально его так стали называть в США. Впоследствии так стали именовать не только длинный стол, но и само заведение с ним.

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Естественно, концепции баров бывают разными, однако в большинстве случаев в них присутствует именно та самая стойка, за которой люди привыкли сидеть на высоких стульях.

Кстати, существует также такое понятие, как задний бар — это полка, обычно располагающаяся за барменом и заставленная многочисленными бутылками с алкоголем и соответствующими под них бокалами.

Кстати, в отличие от «бара» слово «паб» впервые появилось в Великобритании, и его стали так называть от слов public house, что обозначает не публичный дом, а общественный ресторан, где можно выпить. Вполне возможно, что владельцы заведений могут обидеться на то, что ты называешь их место пабом, несмотря на то, что это бар, и наоборот.

Виды баров

На сегодняшний день бары бывают самых разных категорий и могут дифференцироваться по типу напитков (винный бар, кофейный бар, безалкогольный бар и даже молочный бар), по типу посетителей (байкер-бар, спорт-бар, лесби-бар и даже коп-бар), а также по типу обслуживания — бикини-бар с обнаженными девушками, лобби-бар, располагающийся на первом этаже гостиницы, офис-бар, предназначенный для офисных сотрудников той или иной фирмы и даже мобил-бар — передвижной бар на колесах.

Кроме того, у баров может быть своя специфика по типу развлечений — от стриптиз-бара, где танцуют обнаженные артисты до пул-бара, где посетители не только пьют, но и плавают в бассейне. Также существуют караоке-бары, камеди-бары и даже драг-бары, специализирующиеся на драг-перформансах.

Чем отличаются паб, бар и таверна

В Великобритании и колониальной Америке существовали четкие различия между барами, пабами и тавернами. Например, в пабе гостям подавали пиво, сидр и еду, в тавернах можно было выпить пива, сидра, иногда вина и немного поесть, а вот в баре были все виды алкогольных напитков — от слабых до самых крепких.

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В некоторых штатах до сих пор существуют различия между барами и тавернами. В Коннектикуте, например, эти различия кодифицированы: в тавернах нельзя подавать крепкий алкоголь.

И, кстати, самих таверн там осталось не так и много.

Еще в 2002 году администратор Коннектикутского отдела по контролю за алкоголем Джерри Лэнглейс в газете New York Times заявил, что таверны вышли из моды еще в 1970-х годах. И на это есть веские причины.

Даже несмотря на то, что лицензия на таверну в Коннектикуте стоит 250 долларов в год, а полная лицензия на бар чуть больше 1700 долларов, многие предприниматели все равно вкладываются в последний.

Дело в том, что множество американцев больше предпочитают пить крепкие алкогольные напитки и разного рода коктейли, поэтому тратить свои деньги в заведениях, где этого всего нет, они не готовы.
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Немного другая ситуация обстоит в Массачусетсе, где нет подобных различий между барами и тавернами. Однако там есть свои виды лицензий на алкоголь (полная и неполная). В Бостоне, например, настолько устарели законы, что борьба за полную лицензию на алкоголь привела к тому, что выборы в городской совет выиграли те кандидаты, которые являлись сторонниками предоставления более широкого доступа к таким лицензиям.

И это произошло потому, что лишение жизнеспособных заведений лицензий на алкоголь способствует сохранению расового и экономического неравенства в одном из самых географически сегрегированных городов страны. Стандартная наценка на бокал вина там составляет 400 процентов, а крепкий алкоголь и коктейли способны принести еще большую прибыль.

Поэтому если ты владеешь рестораном в таком месте, и у тебя еще в нем есть бар, шансы на процветание твоего бизнеса увеличиваются в разы.

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