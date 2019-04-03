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11:42 (мск), источник: Интерфакс

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе накануне первых майских праздников

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Рабочая неделя, предшествующая длинным выходным, приуроченным к празднованию Первомая, продлится два дня, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.

Источник: Агентство «Москва»

«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля соответственно. При этом 30 апреля рабочий день, как предпраздничный, будет сокращен на один час», — заявил Шкловец «Интерфаксу».

Замглавы ведомства отметил, что выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая) продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая включительно.

Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая. Таким образом, у россиян в самом начале мая получается пять выходных дней — с 1 по 5 мая включительно.
Иван Шкловец
заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости

В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд. «Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу, и, таким образом, к празднованию Дня Победы получаются четыре выходных дня — с 9 до 12 мая включительно. 8 мая, среда, как предпраздничный рабочий день, сокращен на один час», — сказал Шкловец.

Соответственно, перед выходными днями, связанными с празднованием Дня Победы, у россиян будет трехдневная рабочая неделя — с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая, включительно, отметил замглавы ведомства.

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