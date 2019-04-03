Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
Владимир Путин откроет новый автозавод
Муж Климовой показал, на кого похожа их 3-летняя дочь
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре»
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Тимошенко сказала, кого поддержит во втором туре
В России запретили популярный спрей от боли в горле
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Дрю Бэрримор в красном комбинезоне прогулялась по Нью-Йорку
Навка без укладки и макияжа впечатлила соцсети растяжкой
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
22:00 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» назвали самые популярные праздники среди пользователей соцсети

На первом месте оказался День автомобилиста.

Источник: Агентство «Москва»

Самым популярным профессиональным праздником у пользователей «Однокласников» из РФ оказался День автомобилиста. Об этом говорится в исследовании соцсети, которая с помощью своих инструментов аналитики изучила данные пользователей об указанных в их профайлах личных праздниках.

Читайте также
Японцы в ужасе от перспективы продления праздничных дней

«В целом топ самых популярных профессиональных праздников у российских пользователей составили День автомобилиста, День учителя, День медицинского работника, День строителя и День работников торговли», — отмечается в исследовании.

При этом популярность тех или иных профессиональных праздников также зависит от региона.

Так в Москве и Московской области чаще отмечают День космонавтики, а в Челябинске широко празднуют День металлурга. Екатеринбург активнее всего отмечает День работника торговли и День железнодорожника, а среди жителей Казани самым популярным праздником оказался День медицинского работника и День медицинских сестер.

Исследование не учитывало профессиональные военные праздники, поскольку их часто празднуют представители и других профессий.

Источник: insideok.ru/blog

Читайте также

 Немцы назвали советский штурмовик "мясорубкой" и "бетонным самолетом"
Почему в России бензин стоит 43 рубля, а в Казахстане 28 рублей
Самый главный генерал: не стало Алексея Булдакова
Макгрегор поблагодарил UFC за дисквалификацию россиянина
Литва и Польша стянут войска к границе с Россией
ЦБ готов освободить россиян от «зарплатного рабства»
Охлобыстин отметил, что Зеленский был прав, назвав его идиотом
Литовец оказался единственным пассажиром 188-местного самолета
Братья-близнецы отказались признаться, кто из них отец ребенка
Спорт
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче Кубка России На 82-й минуте матча главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался системой VAR, назначив пенальти за нарушение на Романе Еременко
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz Первыми с конвейера завода сойдут седаны «Мерседес» E-класса, затем на площадке наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре» На съемках модного шоу Татьяна Брухунова поэкспериментировала со своей внешностью
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Нюша показала фото с подросшей дочкой Певица поделилась с поклонниками нежным семейным кадром
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь