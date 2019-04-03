«Одноклассники» назвали самые популярные праздники среди пользователей соцсети
На первом месте оказался День автомобилиста.
На первом месте оказался День автомобилиста.
Самым популярным профессиональным праздником у пользователей «Однокласников» из РФ оказался День автомобилиста. Об этом говорится в исследовании соцсети, которая с помощью своих инструментов аналитики изучила данные пользователей об указанных в их профайлах личных праздниках.
«В целом топ самых популярных профессиональных праздников у российских пользователей составили День автомобилиста, День учителя, День медицинского работника, День строителя и День работников торговли», — отмечается в исследовании.
Так в Москве и Московской области чаще отмечают День космонавтики, а в Челябинске широко празднуют День металлурга. Екатеринбург активнее всего отмечает День работника торговли и День железнодорожника, а среди жителей Казани самым популярным праздником оказался День медицинского работника и День медицинских сестер.
Исследование не учитывало профессиональные военные праздники, поскольку их часто празднуют представители и других профессий.
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