Прокуратура отменила концерт «Дискотеки Аварии» на юбилее ямальского города

Нарушение законодательства прокуратура Муравленко выявила во время мониторинга Единой информационной системы в сфере закупок, где 12 марта местная администрация разместила извещение о проведении открытого конкурса по оказанию услуг в виде организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию 35-летия города.
«В соответствии с конкурсной документацией заказчик имел намерение заключить муниципальный контракт на сумму более 10,6 миллиона рублей. В перечень услуг были включены выступление группы “Дискотека Авария”, обеспечение работы диджея (DJ Jim, город Москва), а также проведение праздничного
В частности — на поддержку
«В этой связи главе города… было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. 29 марта в Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение об отмене вышеуказанного открытого конкурса», — добавили в прокуратуре ЯНАО.