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11:55 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура отменила концерт «Дискотеки Аварии» на юбилее ямальского города

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апр — РИА Новости. Вмешательство прокуратуры в Ямало-Ненецком автономном округе позволило отменить муниципальную закупку на 10,6 миллиона рублей, которые власти города Муравленко планировали потратить на концерт «Дискотеки Аварии» и приглашенного диджея к 35-летию города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Нарушение законодательства прокуратура Муравленко выявила во время мониторинга Единой информационной системы в сфере закупок, где 12 марта местная администрация разместила извещение о проведении открытого конкурса по оказанию услуг в виде организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию 35-летия города.

«В соответствии с конкурсной документацией заказчик имел намерение заключить муниципальный контракт на сумму более 10,6 миллиона рублей. В перечень услуг были включены выступление группы “Дискотека Авария”, обеспечение работы диджея (DJ Jim, город Москва), а также проведение праздничного музыкально-пиротехнического шоу», — говорится в сообщении.

Однако, по данным прокуратуры, бюджетные деньги, которые планировалось направить на эти цели, предоставлялись заказчику — местному дому культуры — в качестве субсидий на реализацию программы развития культуры.

В частности — на поддержку художественно-творческой и культурно-досуговой деятельности, а также на укрепление материально-технической базы учреждения. Таким образом, подчеркнули в ведомстве, заключение контракта оценивалось бы как нецелевое использование средств бюджета.

«В этой связи главе города… было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. 29 марта в Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение об отмене вышеуказанного открытого конкурса», — добавили в прокуратуре ЯНАО.

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