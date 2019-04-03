Названы вероятные правители Вестероса в финале «Игры престолов»
Букмекеры составили перечень из 12 героев сериала «Игра престолов», которые, вероятнее всего, могут стать правителями Вестероса после окончания войны между мертвыми и живыми.
Букмекеры составили перечень из 12 героев сериала «Игра престолов», которые, вероятнее всего, могут стать правителями Вестероса после окончания войны между мертвыми и живыми.
Рейтинг претендентов на Железный Трон опубликован изданием The New York Times со ссылкой на
Вероятность того, что именно он будет властвовать в Королевстве равна 3 к 1. По мнению поклонников «Игры престолов», всезнающий правитель — именно то, что необходимо Вестеросу после сотен лет правления мстительными эгоистами. Еще один аргумент в пользу Брана — стремление создателей сериала удивлять зрителей, то есть выбирать неочевидные сюжетные решения.
Замыкает рейтинг Серсея Ланнистер. Вероятность того, что действующая королева Семи Королевств останется у власти, равна 25 к 1.
Мизинец, убитый в седьмом сезоне, тоже появился в списке претендентов на трон. По мнению фанатов, Арья Старк перерезала горло не ему, а Безликому. В доказательство приверженцы этой теории приводят небольшой эпизод из седьмого сезона, в котором Мизинец дает незнакомке монету из Браавоса.
Также в рейтинг вошли Сэмвелл Тарли, Тирион Ланнистер, Король Ночи, Джендри, Санса и Арья Старк.