Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках
Кошек заражали токсоплазмозом и через
Кошек заражали токсоплазмозом и через
Министерство сельского хозяйства США решило закрыть более чем 30-летнюю программу исследований токсоплазмоза, в рамках которой кошек заражали болезнью и через
Подразделение Минсельхоза по научным исследованиям с 1982 года проводит экспериментальные исследования токсоплазмоза, при которых лабораторных кошек заражали болезнью, собирали из их экскрементов яйца паразитов, а затем усыпляли.
Кроме того, активисты организации White Coat Waste Project, которая борется против экспериментов на животных, заявляли, что для заражения кошек кормили мясом собак и других кошек. Представители ведомства утверждают, что такие исследования позволили существенно снизить распространенность болезни в США (на 50 процентов, без уточнения, с какого уровня и за какой срок).
В заявлении ведомства говорится, что исследования токсоплазмоза «пойдут в ином направлении», и все лаборатории подразделения перестанут использовать кошек в научных исследованиях.
По рекомендациям независимой консультативной комиссии, кошки из программы, которых еще не заражали токсоплазмозом, могут быть безопасно переданы новым владельцам. Таких кошек оказалось 14, и их,
Заведующий отделом генофондов экспериментальных животных Института цитологии и генетики СО РАН Михаил Мошкин сообщил N+1, что, по его информации, подобных исследований токсоплазмоза на кошках в России никто не ведет, но затруднился полностью исключить такую возможность.
«Работы с кошками у нас практически не ведутся с 1980-х годов, насколько мне известно», — сказал Мошкин.
Подробнее о токсоплазмозе, которым, в зависимости от страны, болеет от 10 до 90 процентов населения, можно узнать из материала «Откуда берется тяга к кошкам и сырому мясу».
Ольга Добровидова