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12:44 (мск), источник: N + 1

Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках

Кошек заражали токсоплазмозом и через какое-то время усыпляли.

Источник: White Coat Waste Project

Министерство сельского хозяйства США решило закрыть более чем 30-летнюю программу исследований токсоплазмоза, в рамках которой кошек заражали болезнью и через какое-то время усыпляли. Против программы выступали не только общественные активисты, но и конгрессмены обеих американских партий. Историю рассказывает NPR.

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Подразделение Минсельхоза по научным исследованиям с 1982 года проводит экспериментальные исследования токсоплазмоза, при которых лабораторных кошек заражали болезнью, собирали из их экскрементов яйца паразитов, а затем усыпляли.

Кроме того, активисты организации White Coat Waste Project, которая борется против экспериментов на животных, заявляли, что для заражения кошек кормили мясом собак и других кошек. Представители ведомства утверждают, что такие исследования позволили существенно снизить распространенность болезни в США (на 50 процентов, без уточнения, с какого уровня и за какой срок).

В заявлении ведомства говорится, что исследования токсоплазмоза «пойдут в ином направлении», и все лаборатории подразделения перестанут использовать кошек в научных исследованиях.

По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.

По рекомендациям независимой консультативной комиссии, кошки из программы, которых еще не заражали токсоплазмозом, могут быть безопасно переданы новым владельцам. Таких кошек оказалось 14, и их, по-видимому, разберут сотрудники ведомства.

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Заведующий отделом генофондов экспериментальных животных Института цитологии и генетики СО РАН Михаил Мошкин сообщил N+1, что, по его информации, подобных исследований токсоплазмоза на кошках в России никто не ведет, но затруднился полностью исключить такую возможность.

«Работы с кошками у нас практически не ведутся с 1980-х годов, насколько мне известно», — сказал Мошкин.

Подробнее о токсоплазмозе, которым, в зависимости от страны, болеет от 10 до 90 процентов населения, можно узнать из материала «Откуда берется тяга к кошкам и сырому мясу».

Ольга Добровидова

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