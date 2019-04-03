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12:27 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов

Несколько лет «большая четверка» фактически создает цифровых близнецов россиян на своих серверах. Накопленные сведения измеряются в петабайтах, и останавливаться операторы не планируют. Что они сохраняют и, главное, для чего?

Источник: РИА "Новости"

За три года МТС накопил 1,8 петабайт (ПБ) данных о пользователях. В 2019 компания планирует довести объем архива до 13 ПБ. Это сопоставимо с воспоминаниями 13 человек за всю жизнь. Или с 4% всего массива информации, который хранит Facebook.

Остальные операторы не отстают: «Билайн» с 2014 года накопил свыше 4 ПБ информации, «МегаФон» и Tele2 тоже сохраняют сведения об аудитории, но не хотят раскрывать объемы. Кстати, официально все это называется Big Data, или Большие данные.

Зачем операторам столько информации?

Потому что она ценна и отражает интересы людей. «Операторы сохраняют ваши поисковые запросы, сведения о том, какими приложениями пользуетесь, как оплачиваете услуги и товары, в каких местах бываете», — объясняет Денис Кусков, гендиректор агентства TelecomDaily.

«Четверка» анализирует и то, как абонент потребляет услуги: отправляет ли СМС, пользуется ли связью за границей, звонит ли в другие регионы, расходует ли все свои минуты/гигабайты и так далее.

Все это нужно, чтобы больше зарабатывать на нас, и пока у операторов неплохо получается.
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На основе поведения и вкусов аудитории они создают новые тарифы и опции, выбирают расположение базовых станций, определяют прибыльные локации для новых салонов связи.

Так, например, сделал «ВымпелКом» после раздела «Евросети». Получив торговые точки, компания переоборудовала их под свой бренд и открыла 1600 магазинов, предварительно сверившись с посещаемыми местами в своем архиве.

«Эффективное размещение подняло выручку от оборудования и аксессуаров на 107% на второй квартал прошлого года», — отмечает Анна Айбашева, пресс-секретарь «Билайна».

Источник: РИА "Новости"

Tele2 тоже использует данные абонентов для торговли:

«Мы взяли 86 тысяч населенных пунктов и совместили с картой на основе больших данных, — объясняет представитель оператора. — Карта учитывает техническое развитие сети, специфику устройств и характеристики аудитории. Это позволяет принимать решения об открытии новых салонов».

Также оператор следит за передвижениями абонентов, чтобы работать над качеством связи: учитывает маршруты людей между базовыми станциями перед их установкой.

«Так сигнал не обрывается, если абонент говорит по телефону и пересекает границу какой-то области», — отмечают в Tele2.

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В «МегаФоне» анализируют не профили клиентов, а поведенческие паттерны, уверяют представители оператора. И разрабатывают новые продукты, услуги. Так в 2017 году появились тарифы «Включайся!», которые «построены на интересах пользователей». А спустя год выручка «Мегафона» выросла на 5,1%.

А МТС за последние три года заработал на пользовательских данных 3,5 млрд рублей, сообщили Hi-Tech Mail.ru в компании. Оператор использует свой архив почти везде: в маркетинге, обслуживании, планировании сети, HR, в рознице и продажах.

Ну и куда же без рекламы? В «ВымпелКоме» говорят, что с помощью накопленной информации они делают как свои рекламные кампании, так и помогают сторонним бизнесменам: дают им «детальный агрегированный портрет базы покупателей, повышая эффективность рекламы».

Можно ли не отдавать свои данные?

Источник: РИА "Новости"

Все собирается в обезличенном виде, в один голос твердят операторы. Это означает, что ваше Ф. И. О. и паспортные данные в архивах не фигурируют. Зато там остается ваша цифровая безымянная копия — модель поведения с привычками и «следами». Вы в это ввязываетесь в момент оформления договора, подписывая согласие на обработку персональных данных.

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Можно ли отказаться от сбора? Операторы и эксперты не могут прийти к единому мнению.

В «Билайне» считают, что обезличенные данные проистекают из персональных, и по закону «О персональных данных» абонент вправе отозвать подписанное согласие. Для этого достаточно лишь написать заявление в салоне связи. Данные перестанут анонимизироваться и поступать в общий массив, будут просто сохраняться (положено по так называемому закону Яровой) и нигде не использоваться.

«В настоящий момент вопрос не урегулирован, — отмечает Саркис Дарбинян, партнер 'Центра цифровых прав', — Позиция компаний сводится к тому, что обезличенные данные являются собственностью компании в составе базы данных. И на это не требуется согласие пользователя». Поэтому операторы чувствуют себя свободно и сохраняют все, что может пригодиться.

С этим согласны в Tele2. Представители компании утверждают, что аналитика на основе больших данных не относится к категории персональных данных.

Получается, невозможно отказаться отдавать оператору такие сведения.

«Абонент не может отозвать согласие на обработку того, что обезличено, так как оно обезличено и ему уже не принадлежит», — поясняет юрист крупного холдинга.

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Чиновники давно пытаются отрегулировать большие данные, но только в марте дело сдвинулось с мертвой точки: Госдума приняла законопроект о цифровых правах россиян. Поправки в Гражданский кодекс предусматривают специальную форму договора на предоставление информации, причем после подписания документа нельзя будет передавать сведения третьим лицам.

«В законопроекте предлагают брать отдельное согласие на использование обезличенных данных, — говорит Саркис Дарбинян. — Для легализации рынка это важный шаг, процесс уже идет».

Поправки вступят в силу 1 октября. А пока, если вас не устраивает эксплуатация вашей цифровой жизни, можно обратиться к оператору и попросить отключить вас от Больших данных. Вдруг получится?

Анна Вовнякова

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