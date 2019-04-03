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13:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мужчины-близнецы отказались признаться, кто из них отец ребенка. Платить алименты будут оба

Суд в бразильском штате Гояс приговорил двоих мужчин — идентичных близнецов — к выплате алиментов за ребенка, поскольку ДНК-тест на отцовство в их случае не дал четкого результата.

Источник: РИА "Новости"

Ответчики отказались добровольно сообщить, кто из них двоих является отцом девочки — таким образом они надеялись избежать выплаты алиментов на содержание ребенка.

Братья-близнецы — в материалах суда их имена обозначены как Фернандо и Фабрисио, а фамилия не раскрывается согласно требованиям закона — ходили на свидания с женщинами по очереди, выдавая себя друг за друга — поэтому мать девочки не знает, от кого из них двоих она забеременела.

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Судья заявил, что скрывая правду, ответчики лишили девочку права знать, кто является ее биологическим отцом. Суд постановил вписать в свидетельство о рождении в графу «отец» имена обоих мужчин.

Каждый из близнецов будет выплачивать на содержание ребенка 230 реалов (около $60) ежемесячно — это сумма составляет 30% от минимальной зарплаты в Бразилии.

Таким образом, девочка будет получать в два раза больше алиментов.

«Один из ответчиков пытался злонамеренно ввести суд в заблуждение и скрыть факт своего отцовства. По закону такое мерзкое поведение должно быть наказано», — говорится в постановлении судьи.

В материалах дела утверждается, что близнецы пользовались своим сходством, чтобы обманывать женщин — ходили на свидания, выдавая себя один за другого, чтобы каждый имел возможность иметь как можно больше партнерш.

Когда «подруги» ловили их на измене, братья также пользовались своим сходством как прикрытием, заявляя разгневанным женщинам: «Это был не я, это он».

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