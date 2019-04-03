Мужчины-близнецы отказались признаться, кто из них отец ребенка. Платить алименты будут оба
Суд в бразильском штате Гояс приговорил двоих мужчин — идентичных близнецов — к выплате алиментов за ребенка, поскольку
Суд в бразильском штате Гояс приговорил двоих мужчин — идентичных близнецов — к выплате алиментов за ребенка, поскольку
Ответчики отказались добровольно сообщить, кто из них двоих является отцом девочки — таким образом они надеялись избежать выплаты алиментов на содержание ребенка.
Судья заявил, что скрывая правду, ответчики лишили девочку права знать, кто является ее биологическим отцом. Суд постановил вписать в свидетельство о рождении в графу «отец» имена обоих мужчин.
Каждый из близнецов будет выплачивать на содержание ребенка 230 реалов (около $60) ежемесячно — это сумма составляет 30% от минимальной зарплаты в Бразилии.
Таким образом, девочка будет получать в два раза больше алиментов.
«Один из ответчиков пытался злонамеренно ввести суд в заблуждение и скрыть факт своего отцовства. По закону такое мерзкое поведение должно быть наказано», — говорится в постановлении судьи.
Когда «подруги» ловили их на измене, братья также пользовались своим сходством как прикрытием, заявляя разгневанным женщинам: «Это был не я, это он».