Трамп перепутал страну рождения своего отца
Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
«Мой отец был немцем и родился в замечательном месте в Германии, и поэтому я испытываю большие чувства к Германии», — сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Глава государства добавил, что немцы не платят то, что должны в рамках альянса.
По имеющимся данным, отец Трампа — Фред — родился в
Ранее Трамп неоднократно требовал от стран НАТО увеличить военные расходы. По его мнению, участники блока должны отчислять на эти нужды сумму, соответствующую четырем процентам ВВП, а не двум, как установлено сейчас.