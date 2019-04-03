Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Как нас обманывают на шиномонтаже? 9 популярных способов
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
Затравленной за откровенное фото учительнице предложили работу
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Почему бар называют «баром»?И чем он отличается от паба с таверной
Активы Коломойского арестованы
Меркель обратилась к Порошенко после выборов
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Стало известно, кто «окольцевал» мать 5-ых детей Марию Порошину
Актёр Вадим Гемс скончался сегодня - причина
В чем хранить косметику: 6 стильных органайзеров и сумок
Шесть знаменитостей, которые не дают интервью
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
15Хроника Даманского конфликта
13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп перепутал страну рождения своего отца

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2019

«Мой отец был немцем и родился в замечательном месте в Германии, и поэтому я испытываю большие чувства к Германии», — сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава государства добавил, что немцы не платят то, что должны в рамках альянса.

Трамп подчеркнул, что Берлину следует увеличить расходы на военный бюджет для их справедливого распределения среди стран блока.

По имеющимся данным, отец Трампа — Фред — родился в Нью-Йорке в немецкоговорящей семье. Associated Press пишет, что, вероятнее всего, Трамп перепутал отца с дедом Фридрихом, который родился в Германии. Мужчина иммигрировал в Нью-Йорк в 1885 году в возрасте 16 лет, а затем перебрался в западные районы США.

Ранее Трамп неоднократно требовал от стран НАТО увеличить военные расходы. По его мнению, участники блока должны отчислять на эти нужды сумму, соответствующую четырем процентам ВВП, а не двум, как установлено сейчас.

Трамп потребовал от стран-членов НАТО увеличить военные расходы
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
 Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
61-летняя женщина помогла сыну-гею стать отцом
Песков удивился данным о том, что у россиян нет денег на обувь
Прокуратура отменила концерт «Дискотеки Аварии» на юбилее города
Цены на бензин перестали сдерживать
Роструд напомнил о длинных майских каникулах
Следствие назвало версии взрыва в военной академии Петербурга
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Спорт
В зимних видах открылась перспектива Результаты, показанные российскими спортсменами в завершающемся зимнем сезоне, формально можно трактовать как не такие уж грандиозные
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Абсолютно новый Ford Kuga: чего не получат россияне? Новости об автомобилях марки Ford теперь носят для россиян чисто теоретический характер: этим летом марка покинет российский рынок
Кино
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club Тестя со сцены поздравил Гарик Харламов
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Зейналова рассказала, как изменил ее жизнь диагноз «аутизм» у дочери Признание телеведущая приурочила ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь