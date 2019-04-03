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13:42 (мск), источник: Популярная механика

Получено детальное изображение звездной колыбели

Летающая стратосферная обсерватория SOFIA получила детальное изображение туманности W51, в которой протекают активные процессы образования массивных звезд.

Инфракрасное изображение туманности W51, наложенное на оптическое изображение из Слоановского цифрового небесного обзора | Источник: NASA

Туманность W51 находится от нас на расстоянии примерно 17 000 световых лет, в созвездии Орла. В ней находится ряд молодых звездных скоплений, а также до сих пор активно идут процессы формирования новых массивных звезд. Заглянуть внутрь W51 непросто — из-за множества газовых и пылевых облаков, однако ученые могут это сделать с помощью специальных инструментов: так, недавно детальное изображение туманности получила инфракрасная камера FORCAST на стратосферной обсерватории SOFIA, сообщает NASA.

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Ученые сопоставили снимки, сделанные FORCAST, с данными, полученными другими инструментами, и пришли к выводу, что хотя все звезды в W51 молодые, все же они могут быть разделены на две группы: звезды, сформировавшиеся совсем недавно, и более старые объекты. Отмечается, что на изображение могла попасть звезда исключительных размеров (она находится внутри газового облака в форме арки); впрочем, ученые точно не знают, что это за объект: либо очень большая звезда с массой до ста солнечных, либо же небольшая группа менее крупных звезд.

SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) — это совместный проект NASA и Германского центра авиации и космонавтики; обсерватория располагается на борту модифицированного Boeing 747SP (самолет приспособили для установки телескопа в задней части фюзеляжа), который работает в стратосфере, на высотах 12−14 километров.

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