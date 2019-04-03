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13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В датском лесу построили огромную обзорную башню (видео)

С ее верхушки можно увидеть Швецию.

В лесу замка Глиссельфельд в Дании построили 45-метровую башню с обзорной площадкой.

Гигантская конструкция напоминает по форме песочные часы. Наверх ведет винтовая тропа длиной 650 метров. Подъем занимает около 15 минут.

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Сооружение из дубовых досок и стали создала местная команда дизайнеров и архитекторов. Обзорная башня находится примерно в часе езды к юго-западу от Копенгагена. По словам создателей, это самая высокая точка острова Зеландия. С верхушки башни даже можно увидеть соседнюю Швецию.

«Идея в том, чтобы пригласить как можно больше людей на уникальную прогулку по лесу. Это своего рода вертикальная тропа, которая выводит тебя из чащи через стволы деревьев наверх, где ветер развевает волосы, начинает кружиться голова и видно далеко вокруг», — говорит архитектор Туэ Хессельберг.

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Анна Лысенко

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