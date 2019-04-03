Умер Алексей Булдаков

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — сказал собеседник ТАСС.
Булдаков умер в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей, сообщила подруга актера Татьяна Руднева. «Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей, — сказала она. — Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне, по предварительной информации, оторвался тромб».
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Впоследствии семья переехала в Павлодар (Казахстан). В 1969 году окончил молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова.
С 1969 по 1981 годы работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. В 1993 году переехал в Москву, некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. М. Горького, где был занят в спектаклях по пьесам Максима Горького «На дне» (Сатин) и Александра Островского «Горячее сердце» (Курослепов).
В кино Булдаков дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева «Сквозь огонь». Затем снимался в фильмах «Семен Дежнев» (1983), «Вот моя деревня…» (1985), «Единожды солгав» (1987), «Хлеб — имя существительное» (1988), «Белые одежды» (1992). Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), «Операция «С Новым годом!» (1996), «Особенности национальной рыбалки» (1997), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000) и Дмитрия Месхиева «Особенности национальной политики» (2003).
За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах. Народный артист РФ (2009). Лауреат кинопремии «Ника» (1996) в номинации «Лучшая мужская роль» за «Особенности национальной охоты».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.