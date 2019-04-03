Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Москвичам запретили играть с «лисоньками»
39-летняя Семенович сильно «располнела» ради съемок клипа
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Невеста Криштиану Роналду показала милое видео футболиста с младшей дочкой
СК проверит данные об учителе, который обжег утюгом ребенка в школе
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Стало известно, кто «окольцевал» мать 5-ых детей Марию Порошину
Актёр Вадим Гемс скончался сегодня - причина
Елену Яковлеву в стильных очках не узнали поклонники
Екатерину Варнаву просят не превращаться в Светлану Лободу
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
12Мир в розовом цвете
14:29 (мск), источник: ТАСС

Умер Алексей Булдаков

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты», скончался в возрасте 68 лет. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — сказал собеседник ТАСС.

Булдаков умер в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей, сообщила подруга актера Татьяна Руднева. «Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей, — сказала она. — Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне, по предварительной информации, оторвался тромб».

Умер Алексей Булдаков
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Впоследствии семья переехала в Павлодар (Казахстан). В 1969 году окончил молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова.

С 1969 по 1981 годы работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. В 1993 году переехал в Москву, некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. М. Горького, где был занят в спектаклях по пьесам Максима Горького «На дне» (Сатин) и Александра Островского «Горячее сердце» (Курослепов).

В кино Булдаков дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева «Сквозь огонь». Затем снимался в фильмах «Семен Дежнев» (1983), «Вот моя деревня…» (1985), «Единожды солгав» (1987), «Хлеб — имя существительное» (1988), «Белые одежды» (1992). Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), «Операция «С Новым годом!» (1996), «Особенности национальной рыбалки» (1997), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000) и Дмитрия Месхиева «Особенности национальной политики» (2003).

Во время загрузки произошла ошибка.

За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах. Народный артист РФ (2009). Лауреат кинопремии «Ника» (1996) в номинации «Лучшая мужская роль» за «Особенности национальной охоты».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Немцы назвали советский штурмовик "мясорубкой" и "бетонным самолетом"
Почему в России бензин стоит 43 рубля, а в Казахстане 28 рублей
Песков удивился данным о том, что у россиян нет денег на обувь
Путин приехал на завод Mercedes-Benz на российском Aurus (видео)
Цены на бензин перестали сдерживать
Прокуратура отменила концерт «Дискотеки Аварии» на юбилее города
Братья-близнецы отказались признаться, кто из них отец ребенка
Роструд напомнил о длинных майских каникулах
Спорт
Нападение на Уткина: при чем тут Черчесов? Журналист Василий Уткин подвергся нападению неизвестного злоумышленника по выходе с тренировки своего футбольного клуба "Эгриси"
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz Первыми с конвейера завода сойдут седаны «Мерседес» E-класса, затем на площадке наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS
Кино
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club Тестя со сцены поздравил Гарик Харламов
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Бледанс с размахом отпраздновала 7-летие «особенного» сына Родители устроили мальчику шикарный праздник (фото)
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь