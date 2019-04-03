Миллиардеры в США страдают из-за долгой жизни
В США миллиардеры живут всё дольше, и всё чаще это становится для них проблемой. В первую очередь
В США миллиардеры живут всё дольше, и всё чаще это становится для них проблемой. В первую очередь
Часто наследники пытаются в суде доказать недееспособность пожилых родственников, богачи вынуждены постоянно доказывать свою адекватность и проходить медобследования.
В США в последние годы миллиардеров становится всё больше. В 2010 году их было 490, а в 2017 уже 747. При этом 53% из них заявили, что собираются жить до 100 лет. Их состояние сейчас настолько огромно, что его хватит не только детям и внукам, но правнукам, и даже праправнукам, которых «патриархи» уже не застанут, считает партнёр Venable LLP Элизабет Глазгоу. В ближайшие 20 лет семьи богачей в сумме $3,4 трлн.
Распоряжаться своим имуществом и контролировать компании пожилые бизнесмены желают до последнего. «Они не хотят уходить в тень — боятся», — заметил Джон Дэвис, основатель Cambridge Family Enterprise Group. Только 18% семейных компаний составили чёткий план, кому перейдёт состояние владельцев в случае их смерти.
На помощь богачам приходит развивающийся сегмент компаний по управлению состоянием. В этом году 45% из них стали предлагать планирование наследства и преемственности как ключевую услугу, год назад таких было 37%.
Анна Меликян