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15:44 (мск), источник: Секрет Фирмы

Миллиардеры в США страдают из-за долгой жизни

В США миллиардеры живут всё дольше, и всё чаще это становится для них проблемой. В первую очередь из-за родственников, которые устают ждать наследства и начинают борьбу с пожилыми родителями и друг с другом, пишет Bloomberg.

Часто наследники пытаются в суде доказать недееспособность пожилых родственников, богачи вынуждены постоянно доказывать свою адекватность и проходить медобследования.

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В США в последние годы миллиардеров становится всё больше. В 2010 году их было 490, а в 2017 уже 747. При этом 53% из них заявили, что собираются жить до 100 лет. Их состояние сейчас настолько огромно, что его хватит не только детям и внукам, но правнукам, и даже праправнукам, которых «патриархи» уже не застанут, считает партнёр Venable LLP Элизабет Глазгоу. В ближайшие 20 лет семьи богачей в сумме $3,4 трлн.

Распоряжаться своим имуществом и контролировать компании пожилые бизнесмены желают до последнего. «Они не хотят уходить в тень — боятся», — заметил Джон Дэвис, основатель Cambridge Family Enterprise Group. Только 18% семейных компаний составили чёткий план, кому перейдёт состояние владельцев в случае их смерти.

На помощь богачам приходит развивающийся сегмент компаний по управлению состоянием. В этом году 45% из них стали предлагать планирование наследства и преемственности как ключевую услугу, год назад таких было 37%.

Анна Меликян

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