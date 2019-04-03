Самый главный генерал: не стало Алексея Булдакова
Умер всенародно любимый Михалыч из «Особенностей национальной охоты».
Умер всенародно любимый Михалыч из «Особенностей национальной охоты».
Ему редко доставались главные роли, но своим природным обаянием он умел вывести на первый план любого персонажа. Всенародную славу он получил в середине 1990-х, сыграв немногословного генерала Иволгина, «Михалыча» в «Особенностях национальной охоты». Сегодня, 3 апреля, Алексей Иванович Булдаков трагически ушел из жизни. Ему было всего 68 — «Известия» вспоминают замечательного артиста.
Он умер, как и подобает актеру — во время гастролей. Впрочем, актерской судьбы сыну простого шофера из алтайской деревни ничто не предвещало — да и сам он с раннего детства мечтал стать летчиком. Все изменила «Большая жизнь», старый, еще довоенный фильм с Петром Алейниковым, увиденный Алексеем в павлодарском кинотеатре (семья переехала в Казахстан, на целину в конце 1950-х). Мальчик был заворожён происходившим на экране — и с той поры даже бокс, которым он активно занимался, отошел на второй план.
Помню, это была осень, когда я вышел из кинотеатра и шел на остановку автобуса. Бабье лето, листья желтые падают.
Стоял-стояли говорю: все, буду артистом! — вспоминал он впоследствии.
И он добился своего — нелегким, настоящим трудом. Закончив театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова, работал на тракторном заводе в ставшем уже родным Павлодаре, пока не получил первый театральный ангажемент. Дальше была служба в провинциальных театрах по всей огромной советской стране — от Караганды до Рязани, пока, наконец, в 1982 году не состоялся кинодебют — роль партизана Савелия в военной драме Леонида Макарычева «Сквозь огонь». Роль к тому же главная — вообще, в начале кинокарьеры Булдакова формально главных ролей, как ни странно, было больше.
Уже в 1983-м его взял играть Семена Дежнева в одноименном байопике режиссер Николай Гусаров, еще год спустя Булдаков вновь примерил на себя партизанскую папаху для «В лесах под Ковелем», экранизации воспоминаний генерала Алексея Федорова (которого он блестяще и вывел на экране). Дальше последовали довольно однообразные роли военных и милиционеров — благо суровая сибирская наружность актера, его басовитый голос и выправка тому способствовали.
Когда мало кому известный режиссер Александр Рогожкин пригласил Булдакова на роль генерала (тогда, кстати, еще не Иволгина — он им стал только в следующем фильме алкогольного эпоса) в своей иронической комедии «Особенности национальной охоты», ничто вроде бы, не предвещало того невероятного успеха, который пришел и к фильму — и к персонажу.
И впервые за несколько лет улыбнулась — быть может, и невольно. А булдаковский Михалыч, с зажатой как у Клинта Иствуда в уголке рта неизменной сигарой, сумел вытеснить с пьедестала народной любви голливудских героев — он был наш, родной, с такими же недостатками, но и с массой достоинств. Не исключая, разумеется, и умения пить, не пьянея — каким же еще могло быть веселие на Руси в те годы. И с фирменным «Ну вы, блин, даете!» — вошедшим в фольклор. Как, впрочем, и сам генерал, ставший практически «вторым я» Булдакова — достаточно сказать, что статья о генерале Иволгине в википедии лишь немногим меньше по объему, чем текст о самом Булдакове.
Слава, пришедшая на пятом десятке, помогла и материально: «я полжизни провел без денег и жилья, бомжевал», — признавался актер в одном из интервью. Булдакова приглашали вести корпоративные мероприятия, просто появляться на светских тусовках — его импозантная фигура украшала любое собрание. Он не отказывался, хотя, конечно, понимал: зовут не его, зовут Иволгина. Но генеральский образ настолько органично шел ему, насколько ладно сидела на нем и военная форма.
Как было модно в грани веков, он записал несколько музыкальных дисков — не особо успешных, но нашедших своего слушателя. И, конечно, Булдаков продолжал сниматься — чаще в небольших, характерных ролях — но зритель неизменно выделял его, многие не особо значительные картины остались в народной памяти как «фильмы с Булдаковым».
Он получил звание Народного в 2009-м — но на самом деле стал истинно народным почти за полтора десятка лет до того, впервые произнеся неподражаемым басом свою знаменитую фразу, одновременно знак удивления и восхищения. С тем же удивлением и восхищением к нему относилась и публика — к самому «своему», родному и понятному, самой «незвездной» звезде, вдруг возникшей на небосклоне отечественного кино.
Его продолжали любить, несмотря на капризы моды; несмотря даже на откровенный китч продолжений «Особенностей» — а может, и благодаря ему. Булдаков как никто другой сумел ухватить на экране то чувство эпохи, что принято называть немецким словом Zeitgeist — сравниться с ним в этом, наверно, мог только Сергей
Владислав Крылов