Японцы в ужасе от перспективы продления праздничных дней

«Большинство туров в Японию на период праздников были распроданы еще в прошлом году», — рассказал Хидеки Вакамацу, представитель туристического агентства Nippon.
Сотрудники, которые получают оплату по часам либо дням, обеспокоены потерей дохода. Кроме того, это большая проблема для японцев, которые совмещают родительство с работой. «10 дней отпуска — это настоящая головная боль. Секции для школьников, детские сады — все будет закрыто», — процитировал Guardian одного из японских родителей.
Кроме того, многие просто не знают, что делать с дополнительными выходными. «Честно говоря, я не знаю, как провести время в эти внезапно появившиеся 10 дней отпуска», — сказал Сейшу Сато, 31-летний работник финансовой индустрии.
Опрос, проведенный газетой «Асахи», показал, что 45% респондентов «недовольны» длительным отпуском, и только 35% — «счастливы». Также, согласно опросу туристического агентства Expedia Japan, японцы берут меньше ежегодных оплачиваемых отпусков, чем работники в других странах — обычно это не более 10-ти дней. Почти 60% заявили, что чувствуют вину за уход в оплачиваемый отпуск.
В декабре 2018 года японский парламент утвердил, что смена власти должна сопровождаться перерывом в несколько дней, когда можно проводить прошлого и встретить нового императора.