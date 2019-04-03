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16:57 (мск), источник: Inc.Russia

Японцы в ужасе от перспективы продления праздничных дней

С 27 апреля по 6 мая в Японии пройдет праздник в честь ухода императора Акихито и вступления на престол его старшего сына принца Нарухито. Японцы не понимают, чем можно заниматься столько выходных подряд и где прятаться от туристов.

Источник: AP 2019

«Большинство туров в Японию на период праздников были распроданы еще в прошлом году», — рассказал Хидеки Вакамацу, представитель туристического агентства Nippon.

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Сотрудники, которые получают оплату по часам либо дням, обеспокоены потерей дохода. Кроме того, это большая проблема для японцев, которые совмещают родительство с работой. «10 дней отпуска — это настоящая головная боль. Секции для школьников, детские сады — все будет закрыто», — процитировал Guardian одного из японских родителей.

Кроме того, многие просто не знают, что делать с дополнительными выходными. «Честно говоря, я не знаю, как провести время в эти внезапно появившиеся 10 дней отпуска», — сказал Сейшу Сато, 31-летний работник финансовой индустрии.

Опрос, проведенный газетой «Асахи», показал, что 45% респондентов «недовольны» длительным отпуском, и только 35% — «счастливы». Также, согласно опросу туристического агентства Expedia Japan, японцы берут меньше ежегодных оплачиваемых отпусков, чем работники в других странах — обычно это не более 10-ти дней. Почти 60% заявили, что чувствуют вину за уход в оплачиваемый отпуск.

В декабре 2018 года японский парламент утвердил, что смена власти должна сопровождаться перерывом в несколько дней, когда можно проводить прошлого и встретить нового императора.

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