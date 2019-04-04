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01:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

Российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем. Об этом говорится в статье обозревателя Николая Пороскова «Суперсолдат для войн будущего», опубликованной в официальном журнале Минобороны России «Армейский вестник», внимание на нее обратило РБК.

Источник: РИА "Новости"

В частности, в разделе материала «Парапсихологический спецназ» речь идет о невербальном допросе при помощи метаконтакта — специальной технологии, позволяющей добывать информацию в состоянии измененного сознания при помощи телепатической связи. «Он (боец, освоивший методику — прим. “Ленты.ру”) “насквозь” видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку», — отмечается в статье.

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний. Кроме того, военные обучаются и противодействию подобным допросам на случай попадания в плен.

Поросков подчеркивает, что технология также может быть применима для взаимодействия с техникой: например, силой мысли можно сжечь кристалл в генераторе или взломать компьютерные программы. По его словам, в ходе экспериментов стало возможным прочтение документов на непонятном языке, находящихся в закрытом сейфе, и выявление потенциальных членов террористических сетей.

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Автор материала утверждает, что многие страны в обозримом будущем намерены создать сверхсолдата, «способного выдерживать пытки, голод, лишение сна, его не сломят побои и электрошок — он не чувствует боли или страха, может есть траву, общаться телепатически, противостоять стрессу, взбираться на стены, словно ящерица».

Начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук считает, что боевая парапсихология действительно может существовать. «Методика была разработана советской академией наук в попытке обнаружить феноменальные особенности человека. (…) Наработки того времени существуют до сих пор, и есть попытки их активизировать», — приводит его слова РБК.

В то же время председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что работы, посвященные данным методикам, были засекречены, а затем признаны лженаучными. «Никакой парапсихологии вообще не существует, это сказки. Все разговоры о передачи мысли на расстоянии не имеют научного основания, нет ни одного такого зафиксированного случая, это просто невозможно. Это способ выжимать средства из государственного бюджета», — заметил он.

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