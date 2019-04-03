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17:48 (мск), источник: Известия

Ученые назвали главное условие для эффективного похудения

Ученые Колорадского университета изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и рассказали, что является самым важным в борьбе с лишним весом. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Daily.

Источник: CC0/mojzagrebinfo

Для того, чтобы определить эффективность того или иного способа похудения ученые использовали метод двойной метки воды, заключающийся в обогащении организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. По словам исследователей, такой способ является гораздо более надежным, чем использование опросников и дневников питания.

В итоге ученые пришли к выводу, что самым эффективным способом похудения являются именно физические нагрузки, а не диеты.

Исследование показало, что это позволяет не только быстрее расходовать лишние калории, но и избежать возвращения лишнего веса.

Ранее в марте медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.

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