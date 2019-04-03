Художник показывает прошлое и настоящее мира на необычных картинах
Портал во времени.
Портал во времени.
20-летний немецкий художник Дэвид Амбарзумян уже несколько лет создает удивительные картины, в которых совмещает сразу несколько разных композиций. Главная особенность его работ — гигантский мазок, который становится как бы дверью в параллельный мир и открывает взгляду совершенно другую реальность.
Свою серию работ Дэвид назвал «Мазки во времени».
Например, на поле с динозаврами можно увидеть огонь и разрушения после падения метеорита. А на другой картине нетронутые зеленые луга превратились в виды современного
По словам художника, своим творчеством он хочет показать силу природы и человечества, которые сформировали нашу планету, то разрушая, то создавая ее
Екатерина Гура