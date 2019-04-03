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20:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник показывает прошлое и настоящее мира на необычных картинах

Портал во времени.

20-летний немецкий художник Дэвид Амбарзумян уже несколько лет создает удивительные картины, в которых совмещает сразу несколько разных композиций. Главная особенность его работ — гигантский мазок, который становится как бы дверью в параллельный мир и открывает взгляду совершенно другую реальность.

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Свою серию работ Дэвид назвал «Мазки во времени».

В картинах он совмещает пейзажи, написанные в одном месте, но с большой разницей во времени.

Например, на поле с динозаврами можно увидеть огонь и разрушения после падения метеорита. А на другой картине нетронутые зеленые луга превратились в виды современного Нью-Йорка.

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По словам художника, своим творчеством он хочет показать силу природы и человечества, которые сформировали нашу планету, то разрушая, то создавая ее по-новому.

Екатерина Гура

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