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20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Монеточка превратилась в динозавра в клипе «Нимфоманка» (видео)

А также примерила образ Аллы Пугачевой.

Певица Монеточка выпустила видеоклип на песню «Нимфоманка», входящую в музыкальный альбом «Раскраски для взрослых».

По сюжету ролика, простые российские семьи смотрят по телевизору один и тот же клип певицы, но каждый видит его по-своему.

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В глазах домохозяйки Монеточка выглядит как героиня любовного сериала, для подростка она примеряет образ рэперши с разноцветными дредами, а бабушка на кухне видит на экране телевизора звезду советской эстрады, очень напоминающую молодую Пугачеву. В клипе певица также предстает в костюме зеленого динозавра, высиживающего яйцо.

Екатерина Гура

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