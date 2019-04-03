Монеточка превратилась в динозавра в клипе «Нимфоманка» (видео)
А также примерила образ Аллы Пугачевой.
А также примерила образ Аллы Пугачевой.
Певица Монеточка выпустила видеоклип на песню «Нимфоманка», входящую в музыкальный альбом «Раскраски для взрослых».
По сюжету ролика, простые российские семьи смотрят по телевизору один и тот же клип певицы, но каждый видит его
В глазах домохозяйки Монеточка выглядит как героиня любовного сериала, для подростка она примеряет образ рэперши с разноцветными дредами, а бабушка на кухне видит на экране телевизора звезду советской эстрады, очень напоминающую молодую Пугачеву. В клипе певица также предстает в костюме зеленого динозавра, высиживающего яйцо.
Екатерина Гура