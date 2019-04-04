Росстат назвал самый подорожавший продукт марта

Особенно быстро капуста дорожала в середине марта. Так, с 11 по 18 марта овощ вырос в цене сразу 12,8 процента. А в целом с начала года продукт подорожал на 68,3 процента. В результате, капуста, которая ранее была самым дешевым овощем, теперь обогнала по стоимости другие овощи «борщевого набора» — морковь, лук, картофель. Однако цены на эти овощи также растут довольно высокими темпами.
Также заметно дорожают свежие помидоры. С начала года лук и помидоры выросли в цене на 33 процента, а морковь — на 21 процент. Таким образом, овощи могут внести основной вклад в разгон инфляции. В этом году потребительские цены пока повышаются в 6 раз быстрее, чем в прошлом. Если в 2018 году с начала года до марта потребительские цены увеличились только на 0,3 процента, то в этом — уже на 1,8 процента, отмечает Росстат.
Вполне возможно, сейчас начинается восстановление цен, рост которых был «заморожен» в прошлом году, считают эксперты. В частности, рост цен на белокочанную капусту объясняется их снижением в предшествующие годы, пояснил «РГ» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
Хозяйства, которые традиционно занимались выращиванием капусты, начали сокращать площади из-за низких цен. В итоге на рынке сформировался некоторый дефицит, который и подтолкнул цены вверх.
Алексей Красильников исполнительный директор Картофельного союза
Такие же колебания характерны и для других овощей «борщевого набора», выращиваемых на открытом грунте — моркови, свеклы, картофеля, лука. Что касается помидоров, то в это время года они выращиваются в теплицах. Потому на стоимость конечного продукта большое влияние оказывают коммунальные тарифы, стоимость перевозки, а также погода. Если солнечных дней меньше, то меньше и объемы производства помидоров, значит продукт дороже, пояснил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Повлиять на цены должен новый урожай овощей. Свежая капуста начнет поступать на рынок с начала лета. Но она может содержать искусственные добавки для ускорения роста, считают эксперты. Капуста без добавок появится на рынке в конце августа и в сентябре.