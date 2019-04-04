Американцы поразились достоинствам рассола
Американская газета New York Post посвятила обзор достоинствам огуречного рассола. Автор издания Мелисса Маламут (Melissa Malamut) пишет, что рассол стал главным напитком поклонников фитнеса в
Американская газета New York Post посвятила обзор достоинствам огуречного рассола. Автор издания Мелисса Маламут (Melissa Malamut) пишет, что рассол стал главным напитком поклонников фитнеса в
Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
«Существует повышенный спрос [от поклонников фитнеса] на рассол», — рассказывает изданию Майк Чу (Mike Chu), менеджер Pickle Guys, заведения, продающего различные соления в
Спортсмены считают, что высокая стоимость оправдывается результатом. «Я считаю, что он и правда помогает мне с восстановлением», — говорит 35-летний профессиональный боксер Джейсон Маркланд (Jason Markland). Он утверждает, рассол моментально помогает ему от спазмов в мышцах.
С ним согласна тренер одного из
Доктор Теодор Стрэндж (Theodore Strange) в комментарии изданию в целом положительно оценил употребление рассола после тренировок. Он отметил позитивное влияние на восстановление мышечной ткани и нормализацию обмена солей в организме, однако предостерег от употребления рассола тех, у кого есть
Ранее американское издание Vice обратило внимание на популярный в России продукт. Оно посвятило текст любви россиян к гематогену. Материал спровоцировал резонанс в России.