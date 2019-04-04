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11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Американцы поразились достоинствам рассола

Американская газета New York Post посвятила обзор достоинствам огуречного рассола. Автор издания Мелисса Маламут (Melissa Malamut) пишет, что рассол стал главным напитком поклонников фитнеса в Нью-Йорке.

Источник: ivabalk/СС0

Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.

«Существует повышенный спрос [от поклонников фитнеса] на рассол», — рассказывает изданию Майк Чу (Mike Chu), менеджер Pickle Guys, заведения, продающего различные соления в Нью-Йорке. По его словам, люди могут выложить даже 45 долларов (2,9 тысячи рублей) за ведерко огуречного рассола.

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Спортсмены считают, что высокая стоимость оправдывается результатом. «Я считаю, что он и правда помогает мне с восстановлением», — говорит 35-летний профессиональный боксер Джейсон Маркланд (Jason Markland). Он утверждает, рассол моментально помогает ему от спазмов в мышцах.

С ним согласна тренер одного из фитнес-клубов Ли Герсон (Leigh Gerson). Победительница нескольких полумарафонов в восторге от того, что живет недалеко от Pickle Guys, куда регулярно заходит за рассолом. «Я пью его прямо из банки. Можно залить его снова водой, оставить ненадолго настояться с огурцами и получить еще», — советует она.

Доктор Теодор Стрэндж (Theodore Strange) в комментарии изданию в целом положительно оценил употребление рассола после тренировок. Он отметил позитивное влияние на восстановление мышечной ткани и нормализацию обмена солей в организме, однако предостерег от употребления рассола тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее американское издание Vice обратило внимание на популярный в России продукт. Оно посвятило текст любви россиян к гематогену. Материал спровоцировал резонанс в России.

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