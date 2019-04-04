Кит Харрингтон повторил «тропу позора» Серсеи из «Игры престолов» для шоу Saturday Night Live
Пародия — часть промо следующего выпуска телешоу, соведущим которого станет Харрингтон.
Пародия — часть промо следующего выпуска телешоу, соведущим которого станет Харрингтон.
Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», станет ведущим следующего выпуска Saturday Night Live. В качестве промо комик и сценарист телешоу Лесли Джонс записала очень смешную пародию на «тропу позора» Серсеи Ланнистер — это знаменитая сцена из финала пятого сезона, в которой обнаженная героиня проходит по улицам Королевской Гавани, и толпа закидывает ее помоями.
В оригинальной сцене, как мы помним, сыграла Лена Хиди (у нее был дублер, сыгравшая роль обнаженного тела Серсеи). В пародии Харрингтон предстает в парике, имитирующем отстриженные локоны Серсеи, и телесном костюме. В него бросают пончики.