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12:04 (мск), источник: Интерфакс

Врач скорой из Приамурья уволен после «осмотра» пациента ногой

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Скандальное видео, на котором врач скорой помощи Благовещенска Амурской области, прибывший по вызову к лежавшему на улице мужчине, провел «первичный осмотр» пациента ногой, стало причиной увольнения медработника.

Областной Минздрав со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи Благовещенска Игоря Никишова сообщает, что появившиеся в интернете видеокадры вызвали возмущение коллег врача и его руководства.

«Да, на видео наш врач. С сегодняшнего дня — бывший. Тот факт, что прежде этот доктор ни разу не был замечен в подобных действиях и что за несколько лет работы на станции скорой помощи он спас не один десяток жизней, так вот, этот факт никак не оправдывает его действий. Данный поступок шокировал наш коллектив», — сказал Никишов.

Он отметил, что на станции скорой помощи наблюдается кадровый дефицит, однако это не повлияло на решение уволить сотрудника после такого отношения к пациенту.

«У нас не хватает кадров, но это не значит, что мы намерены терпеть в своих рядах сотрудника, способного так запятнать белый халат. Доктор уволен. Мне очень жаль, что в нашем учреждении произошло такое ЧП. Приношу свои извинения», — заметил главный врач.

По данному случаю назначена служебная проверка, будет дана оценка действиям других членов бригады, приехавших по вызову. Сам пациент, к которому врачи приехали по вызову, был доставлен в наркологию, от лечения отказался, ушел домой.

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