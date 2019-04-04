Врач скорой из Приамурья уволен после «осмотра» пациента ногой

Областной Минздрав со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи Благовещенска Игоря Никишова сообщает, что появившиеся в интернете видеокадры вызвали возмущение коллег врача и его руководства.
«Да, на видео наш врач. С сегодняшнего дня — бывший. Тот факт, что прежде этот доктор ни разу не был замечен в подобных действиях и что за несколько лет работы на станции скорой помощи он спас не один десяток жизней, так вот, этот факт никак не оправдывает его действий. Данный поступок шокировал наш коллектив», — сказал Никишов.
Он отметил, что на станции скорой помощи наблюдается кадровый дефицит, однако это не повлияло на решение уволить сотрудника после такого отношения к пациенту.
«У нас не хватает кадров, но это не значит, что мы намерены терпеть в своих рядах сотрудника, способного так запятнать белый халат. Доктор уволен. Мне очень жаль, что в нашем учреждении произошло такое ЧП. Приношу свои извинения», — заметил главный врач.
По данному случаю назначена служебная проверка, будет дана оценка действиям других членов бригады, приехавших по вызову. Сам пациент, к которому врачи приехали по вызову, был доставлен в наркологию, от лечения отказался, ушел домой.