В Бельгии открылась подводная студия для съемок катастроф (видео)
Она единственная в своем роде.
Она единственная в своем роде.
В бельгийском городе Вилворде открылась подводная киностудия, в которой можно снимать
Глубина подводной площадки достигает 9 метров. С помощью специальных механизмов здесь можно поднимать волны, ветер, снимать морской шторм и кораблекрушения.
Лодки и другой реквизит передвигают специальные краны. На специальной площадке выстраивают любую сцену, а затем ее погружают на дно. Работать под водой актерам помогают дайверы.
Хотя официально студия только открылась, работа в ней идет полным ходом с января.
«Продюсеры и режиссеры приходят к нам со словами: “О, у меня пять лет лежит этот сценарий, я думал, этот проект нереален, слишком опасно. Но здесь такое можно снять”», — рассказывает Карен Дженсен, управляющий партнер.
Сейчас на площадке работает шведский режиссер Юаким Хеден. Он снимает картину о выживании в Арктике.
Анна Лысенко
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