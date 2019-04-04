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13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Бельгии открылась подводная студия для съемок катастроф (видео)

Она единственная в своем роде.

В бельгийском городе Вилворде открылась подводная киностудия, в которой можно снимать фильмы-катастрофы.

Глубина подводной площадки достигает 9 метров. С помощью специальных механизмов здесь можно поднимать волны, ветер, снимать морской шторм и кораблекрушения.

Лодки и другой реквизит передвигают специальные краны. На специальной площадке выстраивают любую сцену, а затем ее погружают на дно. Работать под водой актерам помогают дайверы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя официально студия только открылась, работа в ней идет полным ходом с января.

«Продюсеры и режиссеры приходят к нам со словами: “О, у меня пять лет лежит этот сценарий, я думал, этот проект нереален, слишком опасно. Но здесь такое можно снять”», — рассказывает Карен Дженсен, управляющий партнер.

Сейчас на площадке работает шведский режиссер Юаким Хеден. Он снимает картину о выживании в Арктике.

Анна Лысенко

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