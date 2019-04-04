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15:33 (мск), источник: Life.ru

Ольга Бузова, Little Big и Feduk. «ВКонтакте» объявила участников VK Fest 2019

«ВКонтакте» раскрыла имена первых звёзд, которые посетят VK Fest в этом году. Позже пул артистов станет ещё шире.

Источник: Reuters

«ВКонтакте» и «Радио Рекорд» обнародовали имена первых участников фестиваля VK Fest 2019. В их число попали звёзды, песни которых пользователи соцсети в последнее время слушали особенно часто.

Так, например, мероприятие точно посетит CYGO, автор хита Panda E, которую многие знают по словам «мы сбежим с тобой, как будто от гепарда». Этот трек стал самым прослушиваемым в 2018 году в сервисах VK Music и BOOM. Также, вне всякого сомнения, на сцену выйдет и Тима Белорусских, автор поп-хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Дуэт HammAli & Navai, чей альбом JANAVI стал в прошлом году первым по количеству прослушиваний в экосистема VK.

Кроме них, VK Fest посетят исполнители, которые ещё несколько лет назад были малоизвестными, а сегодня, благодаря интернету, собирают крупнейшие концертные площадки страны. Сред них — Feduk со свежим релизом More Love, рейв-группа Little Big, чей сингл Skibidi недавно стал платиновым, юмористический коллектив Хлеб и Ольга Бузова, которая не нуждается в представлении. Также порадовать посетителей мероприятия явятся ATL, The Hatters, Ёлка, Елена Темникова, Obladaet, #2Маши, Lizer, Markul, Диана Арбенина. Ночные Снайперы, Zivert и Эльдар Джарахов. Позже пул артистов станет ещё шире.

VK Fest 2019 пройдёт с 20 по 21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

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