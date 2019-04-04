Ольга Бузова, Little Big и Feduk. «ВКонтакте» объявила участников VK Fest 2019
«ВКонтакте» раскрыла имена первых звёзд, которые посетят VK Fest в этом году. Позже пул артистов станет ещё шире.
«ВКонтакте» раскрыла имена первых звёзд, которые посетят VK Fest в этом году. Позже пул артистов станет ещё шире.
«ВКонтакте» и «Радио Рекорд» обнародовали имена первых участников фестиваля VK Fest 2019. В их число попали звёзды, песни которых пользователи соцсети в последнее время слушали особенно часто.
Так, например, мероприятие точно посетит CYGO, автор хита Panda E, которую многие знают по словам «мы сбежим с тобой, как будто от гепарда». Этот трек стал самым прослушиваемым в 2018 году в сервисах VK Music и BOOM. Также, вне всякого сомнения, на сцену выйдет и Тима Белорусских, автор
Кроме них, VK Fest посетят исполнители, которые ещё несколько лет назад были малоизвестными, а сегодня, благодаря интернету, собирают крупнейшие концертные площадки страны. Сред них — Feduk со свежим релизом More Love,
VK Fest 2019 пройдёт с 20 по 21 июля в Парке 300-летия