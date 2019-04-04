Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), предназначенный для изучения темной энергии, получил свой первый снимок.
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), предназначенный для изучения темной энергии, получил свой первый снимок.
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
На данный момент установка DESI, впрочем, еще не завершена: инструмент продолжают устанавливать на телескоп Mayall в Аризоне, США; первые же снимки были сделаны инструментом в ходе ранних тестов, в ходе которых были протестированы шесть недавно установленных больших линз (они, как отмечается, увеличили поле обзора примерно в 16 раз).
Как ожидается, когда подготовка DESI будет завершена, он сможет изучить спектры более чем 30 млн галактик и квазаров, что может сообщить об удаленности и скорости данных объектов. Последнее же, в свою очередь, поможет больше узнать о темной энергии — гипотетической энергии, которая помогает объяснить ускорение расширения Вселенной.