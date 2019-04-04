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14:53 (мск), источник: Популярная механика

Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок

Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), предназначенный для изучения темной энергии, получил свой первый снимок.

Источник: DESI Collaboration

Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.

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На данный момент установка DESI, впрочем, еще не завершена: инструмент продолжают устанавливать на телескоп Mayall в Аризоне, США; первые же снимки были сделаны инструментом в ходе ранних тестов, в ходе которых были протестированы шесть недавно установленных больших линз (они, как отмечается, увеличили поле обзора примерно в 16 раз).

Как ожидается, когда подготовка DESI будет завершена, он сможет изучить спектры более чем 30 млн галактик и квазаров, что может сообщить об удаленности и скорости данных объектов. Последнее же, в свою очередь, поможет больше узнать о темной энергии — гипотетической энергии, которая помогает объяснить ускорение расширения Вселенной.

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