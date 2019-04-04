Ракета-носитель с самым быстрым «Прогрессом» отправилась к МКС
Целью полета является доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.
Целью полета является доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.
Ракета «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала с космодрома Байконур для стыковки к Международной космической станции (МКС).
На 117-й секунде произошло отделение первой ступени
Стыковка «Прогресса» с МКС должна состояться в 17:25 мск. Двухвитковая схема используется второй раз в истории пусков. Первый раз такой пуск был в июле 2018 года. До этого «Прогрессы» отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты) или долетали до станции за шесть часов (четыре витка). Стыковка должна произойти по двухвитковой схеме, то есть не позднее, чем через 3,5 часа, ранее стыковка происходила через шесть часов после пуска.
Смотрите также: Невесомый вклад. Что происходит внутри МКС