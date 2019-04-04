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16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День крыс: самые забавные и необычные истории с грызунами

Все-таки это удивительные животные.

Источник: @freestocks

Ежегодно 4 апреля в мире отмечается Всемирный день крысы. Созданный американскими крысоводами, этот день празднуется с 2003 года и служит для того, чтобы привлечь внимание к этим необычным животным.

Хотя многие люди и испытают к крысами не самые теплые чувства, не отметить их сообразительность нельзя. Присоединяясь к этому празднику, редакция Новостей Mail.ru собрала для вас самые забавные истории, главными героями которых были крысы.

Крыса-Винни-Пух

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Городские крысы обычно не вызывают у жителей нежных чувств, но только не в случае с немцами. В городе Бенсхайм прохожие заметили пухлого грызуна, который застрял в канализационном люке и никак не мог высвободиться.

Неравнодушные люди позвонили спасателям, и те направили на помощь крысе целый пожарный отряд.

Спасательная операция длилась 15 минут: грызуна благополучно достали из решетки, и отпустили обратно в канализацию. Правда, перед этим сделали с ним снимки на память.

Крыса-бандит

Владелец ювелирного магазина в индийском штате Бихар Дирадж Кумар заявил в полицию о пропаже бриллиантовых серег стоимостью 400 долларов. Предприниматель заподозрил в краже драгоценностей своего сотрудника, но после просмотра записи с камер видеонаблюдения все стало на свои места.

Оказалось, что похитителем украшений стала обычная крыса: она забралась на полку с драгоценностями и стянула оттуда желтую коробочку с серьгами.

Обыскав магазин, украшений Дирадж так и не нашел, но на крысу обижаться не стал. Индиец уверен, что в облике крысы в его магазин пробрался сам бог Ганеша, чтобы задобрить серьгами свою мать Парвати в индуистский праздник Махашиваратри.

Крыса-щенок

Одинокий китаец решил завести собаку и купил на рынке милого щенка. Но, принеся его домой, мужчина заподозрил неладное. Животное двигалось совсем не как собака, да и присмотревшись к нему повнимательнее, китаец стал сомневаться.

Спросив помощи у пользователей соцсетей, он обнаружил, что вместо щенка купил бамбуковую крысу, которая обычно встречается в Южном Китае, Бирме и Вьетнаме.

Мужчина не знал, как ухаживать за этим животным, а потому связался с зоозащитной организацией и отдал «щенка» им.

Крыса-босс

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Возможно китайцу стоило оставить себе купленную по неосторожности крысу, ведь она действительно может заменить собаку. Житель городка Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге стал свидетелем необычной погони. По улице спокойно передвигалась большая серая крыса, которой заинтересовался проходивший мимо кот. Но очень скоро он пожалел о том, что связался с грызуном. Крыса решила показать, кто главный на районе и бросилась прогонять кота.

Крысы-инкассаторы

Техники из индийского штата Ассам приехали на вызов, чтобы починить неработающий банкомат. Открыв его они быстро поняли в чем проблема. Оказалось, что весь аппарат был забит мелкими кусочками купюр, которые были съедены крысами. В общей сложности грызуны полакомились банкнотами на сумму более 17 тысяч долларов, но техникам все-таки удалось спасти нетронутые несколько тысяч.

Крысы-пьянчуги

Похожий случай произошел в другом индийском штате Бихар. Правда там местных грызунов полицейские обвинили в уничтожении почти 700 тысяч литров нелегального алкоголя. В штате Бихар с 2016 года действует сухой закон, потому склады были переполнены конфискатом.

Крысы-друзья

У американки МакКензи Аллмон уже были собака и четыре декоративные крысы, когда она спасла с улицы бездомного кота по имени Джаггер. Сначала девушка очень переживала, как ее питомцы уживутся друг с другом, но ее страхи были напрасными. Кот оказался очень дружелюбным и любвеобильным и сразу влился в коллектив.

Особенно ему понравились крысы, в обществе которых он теперь часто проводит время.

Лучшей подругой для Джаггера стала крыса по имени Уиллоу, которая иногда сбегает из клетки и спит в объятиях пушистого питомца.

Екатерина Гура

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