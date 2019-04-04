День крыс: самые забавные и необычные истории с грызунами

Ежегодно 4 апреля в мире отмечается Всемирный день крысы. Созданный американскими крысоводами, этот день празднуется с 2003 года и служит для того, чтобы привлечь внимание к этим необычным животным.
Хотя многие люди и испытают к крысами не самые теплые чувства, не отметить их сообразительность нельзя. Присоединяясь к этому празднику, редакция Новостей Mail.ru собрала для вас самые забавные истории, главными героями которых были крысы.
Городские крысы обычно не вызывают у жителей нежных чувств, но только не в случае с немцами. В городе Бенсхайм прохожие заметили пухлого грызуна, который застрял в канализационном люке и никак не мог высвободиться.
Спасательная операция длилась 15 минут: грызуна благополучно достали из решетки, и отпустили обратно в канализацию. Правда, перед этим сделали с ним снимки на память.
Владелец ювелирного магазина в индийском штате Бихар Дирадж Кумар заявил в полицию о пропаже бриллиантовых серег стоимостью 400 долларов. Предприниматель заподозрил в краже драгоценностей своего сотрудника, но после просмотра записи с камер видеонаблюдения все стало на свои места.
Обыскав магазин, украшений Дирадж так и не нашел, но на крысу обижаться не стал. Индиец уверен, что в облике крысы в его магазин пробрался сам бог Ганеша, чтобы задобрить серьгами свою мать Парвати в индуистский праздник Махашиваратри.
Одинокий китаец решил завести собаку и купил на рынке милого щенка. Но, принеся его домой, мужчина заподозрил неладное. Животное двигалось совсем не как собака, да и присмотревшись к нему повнимательнее, китаец стал сомневаться.
Мужчина не знал, как ухаживать за этим животным, а потому связался с зоозащитной организацией и отдал «щенка» им.
Возможно китайцу стоило оставить себе купленную по неосторожности крысу, ведь она действительно может заменить собаку. Житель городка
Техники из индийского штата Ассам приехали на вызов, чтобы починить неработающий банкомат. Открыв его они быстро поняли в чем проблема. Оказалось, что весь аппарат был забит мелкими кусочками купюр, которые были съедены крысами. В общей сложности грызуны полакомились банкнотами на сумму более 17 тысяч долларов, но техникам
Похожий случай произошел в другом индийском штате Бихар. Правда там местных грызунов полицейские обвинили в уничтожении почти 700 тысяч литров нелегального алкоголя. В штате Бихар с 2016 года действует сухой закон, потому склады были переполнены конфискатом.
У американки МакКензи Аллмон уже были собака и четыре декоративные крысы, когда она спасла с улицы бездомного кота по имени Джаггер. Сначала девушка очень переживала, как ее питомцы уживутся друг с другом, но ее страхи были напрасными. Кот оказался очень дружелюбным и любвеобильным и сразу влился в коллектив.
Лучшей подругой для Джаггера стала крыса по имени Уиллоу, которая иногда сбегает из клетки и спит в объятиях пушистого питомца.
Екатерина Гура