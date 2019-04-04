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14:57 (мск), источник: RTVi

Умер режиссер Георгий Данелия

Об этом 4 апреля сообщает «Новая газета» со ссылкой на семью режиссера.

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Жена режиссера Галина Юркова-Данелия рассказала ТАСС, что причиной смерти стала остановка сердца.

О том, что режиссер попал в больницу, стало известно 24 февраля. Сообщалось, что у Данелии воспаление легких. Врачи ввели режиссера в искусственную кому, но уже 26 февраля его жена сказала, что его из нее вывели.

1 апреля Юркова-Данелия сообщила, что состояние режиссера улучшилось. По ее словам, к тому моменту он уже дышал без трубки, но выписывать его из больницы было еще рано.

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Георгий Данелия родился в мае 1930 года в Тифлисе (Тбилиси), а через год его семья переехала в Москву, где он и закончил Московский архитектурный институт. После учебы Данелия поступил на Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме», на котором начал работать с 1959 года.

В 1964 году Данелия снял фильм «Я шагаю по Москве», который принес ему известность. За свою карьеру режиссер поставил «Афоню» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Кин-дза-дза» (1986) и много других фильмов. В 1989 Данелия получил звание народного артиста СССР.

Умер Георгий Данелия
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