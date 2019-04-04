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15:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Умер Георгий Данелия, снявший «Я шагаю по Москве» и «Кин-дза-дза!»

Георгий Данелия — классик советского и российского кино, обладатель рекордного числа призов международных кинофестивалей, мэтр лирической комедии. Многие его картины вошли в золотой кинофонд России.

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О его смерти сообщила «Новая газета» со ссылкой на семью режиссера. Это подтвердил фотограф Юрий Рост, друг семьи, а позже и жена Галина Юркова-Данелия.

«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», — сказала она.

Кинорежиссеру было 88 лет, в последнее время он болел. В феврале Данелия попал в реанимацию с воспалением легких.

Данелия снял 16 полнометражных фильмов и последний — «Ку! Кин-дза-дза», анимационное продолжение фильма «Кин-дза-дза!» — вышел в 2012 году.

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«Московский грузин»

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Через год переехал с родителями в Москву, и был, по его собственным словам, «московским грузином»: любил бывать на исторической родине и участвовать в застольях, но грузинского языка не знал. Родня с отцовской стороны регулярно пеняла ему за отрыв от корней и однажды подарила грузинский букварь.

С легкой руки режиссера всем известно, что название самой знаменитой его картины, «Мимино», по-грузински значит «сокол». На самом деле, «мимино» — это ястреб, а сокол — «шевардени».

Семья принадлежала к элите. Отец, главный инженер Мосметростроя, во второй половине 1940-х годов, когда Сталиным овладела тяга к чинам и мундирам, получил звание генерал-директора путей сообщения 3 ранга, равное генерал-майорскому.

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Мать работала скромным ассистентом режиссера на «Мосфильме», но ее сестра Верико Анджапаридзе была народной артисткой СССР. Муж Верико Михаил Чиаурели поставил прославлявший Сталина фильм «Падение Берлина». Их дочь, известная актриса Софико Чиаурели, соответственно, приходилась Георгию кузиной.

Мальчик с детства тяготел к миру матери, отец хотел, чтобы сын приобрел «серьезную», то есть техническую специальность. Помирились на архитектурном институте, но, закончив его и проработав год в проектном бюро, Данелия поступил на недавно созданные Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме», где его учителем был Михаил Калатозов.

Лучшие фильмы

Вместе с Эльдаром Рязановым, Леонидом Гайдаем, Марленом Хуциевым, Петром Тодоровским, Элемом Климовым Данелия вошел в плеяду молодых и уже не очень молодых к тому времени режиссеров-шестидесятников.

Слава пришла в 1964 году с фильмом «Я шагаю по Москве», великолепно передавшим настроение светлой «оттепельной» легкости и оптимизма.

В эпоху застоя мироощущение режиссера изменится. В «Афоне» и «Осеннем марафоне» главные герои тоскуют от неприкаянности и того, что жизнь проходит впустую.

Данелия снял 18 фильмов, пять из которых — «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино» и «Осенний марафон» — вошли в золотой фонд советского, а, по мнению многих критиков, и мирового кинематографа.

К культовой новогодней комедии «Джентльмены удачи» он написал сценарий.

«Афоня» в 1975 году стал чемпионом по кассовым сборам в СССР.

Фантастическая антиутопия «Кин-дза-дза» (1986 год) разошлась на цитаты.

Во время съемок генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Устинович Черненко, и кинематографическое начальство сочло восклицание «Ку!» фигой в кармане. Данелия и сценарист Резо Габриадзе уже собрались заменить его на «Кы!».

Я всегда выступаю адвокатом своих героев. Они все с недостатками, огромное количество глупостей делают, как Афоня или Мимино, но они никогда не переступали ту черту, после которой человек становится противен.
Георгий Данелия
кинорежиссер

Любимым актером и, по его выражению, «талисманом» Данелии был Евгений Леонов. Роли в фильмах Данелии принесли известность Вахтангу Кикабидзе («Мимино») и Никите Михалкову («Я шагаю по Москве»).

Как и Эльдар Рязанов, Данелия любил сниматься в эпизодических ролях в собственных картинах.

Наверное, чтобы снять грузинское кино, надо много времени проводить вне Грузии. Это, так сказать, усиливает любовь и выбрасывает все лишнее.
Георгий Данелия
кинорежиссер

Любовь и политика

Режиссер был трижды женат.

Политически Георгий Данелия склонялся к либерально-правозащитному направлению — подписывал обращения в защиту юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой, за сооружение памятника жертвам сталинизма…

После российско-грузинской войны в августе 2008 года он ограничился фразой: «Мне жаль, что я дожил до сегодняшнего дня».

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Умер Георгий Данелия, снявший "Я шагаю по Москве" и "Кин-дза-дза!"
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