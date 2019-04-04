Умер Георгий Данелия, снявший «Я шагаю по Москве» и «Кин-дза-дза!»
Георгий Данелия — классик советского и российского кино, обладатель рекордного числа призов международных кинофестивалей, мэтр лирической комедии. Многие его картины вошли в золотой кинофонд России.
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О его смерти сообщила «Новая газета» со ссылкой на семью режиссера. Это подтвердил фотограф Юрий Рост, друг семьи, а позже и жена Галина Юркова-Данелия.
«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», — сказала она.
Кинорежиссеру было 88 лет, в последнее время он болел. В феврале Данелия попал в реанимацию с воспалением легких.
Данелия снял 16 полнометражных фильмов и последний — «Ку! Кин-дза-дза», анимационное продолжение фильма «Кин-дза-дза!» — вышел в 2012 году.
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«Московский грузин»
Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Через год переехал с родителями в Москву, и был, по его собственным словам, «московским грузином»: любил бывать на исторической родине и участвовать в застольях, но грузинского языка не знал. Родня с отцовской стороны регулярно пеняла ему за отрыв от корней и однажды подарила грузинский букварь.
С легкой руки режиссера всем известно, что название самой знаменитой его картины, «Мимино», по-грузински значит «сокол». На самом деле, «мимино» — это ястреб, а сокол — «шевардени».
Семья принадлежала к элите. Отец, главный инженер Мосметростроя, во второй половине 1940-х годов, когда Сталиным овладела тяга к чинам и мундирам, получил звание генерал-директора путей сообщения 3 ранга, равное генерал-майорскому.
Мальчик с детства тяготел к миру матери, отец хотел, чтобы сын приобрел «серьезную», то есть техническую специальность. Помирились на архитектурном институте, но, закончив его и проработав год в проектном бюро, Данелия поступил на недавно созданные Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме», где его учителем был Михаил Калатозов.
Слава пришла в 1964 году с фильмом «Я шагаю по Москве», великолепно передавшим настроение светлой «оттепельной» легкости и оптимизма.
В эпоху застоя мироощущение режиссера изменится. В «Афоне» и «Осеннем марафоне» главные герои тоскуют от неприкаянности и того, что жизнь проходит впустую.
Данелия снял 18 фильмов, пять из которых — «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино» и «Осенний марафон» — вошли в золотой фонд советского, а, по мнению многих критиков, и мирового кинематографа.
«Афоня» в 1975 году стал чемпионом по кассовым сборам в СССР.
Фантастическая антиутопия «Кин-дза-дза» (1986 год) разошлась на цитаты.
Во время съемок генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Устинович Черненко, и кинематографическое начальство сочло восклицание «Ку!» фигой в кармане. Данелия и сценарист Резо Габриадзе уже собрались заменить его на «Кы!».
Я всегда выступаю адвокатом своих героев. Они все с недостатками, огромное количество глупостей делают, как Афоня или Мимино, но они никогда не переступали ту черту, после которой человек становится противен.
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