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16:36 (мск), источник: Чердак

Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды

Японские ученые узнали это на примере животных из обычных семей и «котокафе».

Источник: doanme/СС0

Серия простых экспериментов показала, что домашние кошки отличают свое имя от других слов, в том числе от кличек сородичей и слов, похожих фонетически. Ученые считают, что животные делают это не просто так: к этому их вынуждает как положительное, так и отрицательное подкрепление.

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Собаки и кошки — два самых популярных вида домашних животных. Но если о социальных навыках первых мы знаем довольно много, то способность кошек общаться с человеком ученые недооценивали. Новое исследование показывает, что домашние кошки (Felis catus), как и собаки, узнают свое имя и различают его даже среди похожих слов.

В общей сложности в экспериментах участвовало 78 кошек, среди которых были как живущие в домах (как по одной, так и по нескольку кошек в одном доме), так и животные из так называемых котокафе — заведений, в которых живет сразу много кошек, и они могут свободно общаться с посетителями.

Во всех случаях ученые записывали на аудио, как хозяева животных (в случае котокафе — ухаживающий за ними человек) произносили клички своих питомцев, а также еще четыре похожих на них слова — той же длины и с тем же ударением. Во втором и третьем экспериментах кроме слов исследователи использовали и клички других кошек, живущих вместе с участницей эксперимента. Для четвертого опыта все те же слова говорил незнакомый животным человек. Во всех случаях исследователи проигрывали кошкам полученные ранее аудио по несколько раз с интервалом в 15 секунд.

Вывод о том, что кошка реагирует на собственное имя, ученые делали, исходя из особенностей ее поведения.

Более половины кошек реагировали движениями головы и ушей, около 10% издавали звуки в ответ, шевелили хвостом и подходили к человеку.

Такую реакцию ученые наблюдали во всех экспериментах в ответ на произнесение имени, но не по отношению к другим похожим словам.

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Что касается кличек других кошек, то испытуемые, которые живут в домах вместе с другими сородичами, хорошо различали именно свое имя. А вот кошки, живущие в котокафе, часто реагировали и на клички «соседей».

Интерпретируя полученные результаты, авторы работы пишут, что кошки действительно выделяют свои имена среди других слов. Вероятно, это происходит потому, что животные связывают их с различными стимулами — как положительными (кормление или поглаживание), так и отрицательными (стрижка когтей, поездка к ветеринару и так далее).

Однако очевидно, что кошки могут различать человеческую речь фонетически, поскольку они не путают с собственным именем даже похожие слова.

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