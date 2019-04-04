Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды
Японские ученые узнали это на примере животных из обычных семей и «котокафе».
Японские ученые узнали это на примере животных из обычных семей и «котокафе».
Серия простых экспериментов показала, что домашние кошки отличают свое имя от других слов, в том числе от кличек сородичей и слов, похожих фонетически. Ученые считают, что животные делают это не просто так: к этому их вынуждает как положительное, так и отрицательное подкрепление.
Собаки и кошки — два самых популярных вида домашних животных. Но если о социальных навыках первых мы знаем довольно много, то способность кошек общаться с человеком ученые недооценивали. Новое исследование показывает, что домашние кошки (Felis catus), как и собаки, узнают свое имя и различают его даже среди похожих слов.
В общей сложности в экспериментах участвовало 78 кошек, среди которых были как живущие в домах (как по одной, так и по нескольку кошек в одном доме), так и животные из так называемых котокафе — заведений, в которых живет сразу много кошек, и они могут свободно общаться с посетителями.
Во всех случаях ученые записывали на аудио, как хозяева животных (в случае котокафе — ухаживающий за ними человек) произносили клички своих питомцев, а также еще четыре похожих на них слова — той же длины и с тем же ударением. Во втором и третьем экспериментах кроме слов исследователи использовали и клички других кошек, живущих вместе с участницей эксперимента. Для четвертого опыта все те же слова говорил незнакомый животным человек. Во всех случаях исследователи проигрывали кошкам полученные ранее аудио по несколько раз с интервалом в 15 секунд.
Вывод о том, что кошка реагирует на собственное имя, ученые делали, исходя из особенностей ее поведения.
Такую реакцию ученые наблюдали во всех экспериментах в ответ на произнесение имени, но не по отношению к другим похожим словам.
Что касается кличек других кошек, то испытуемые, которые живут в домах вместе с другими сородичами, хорошо различали именно свое имя. А вот кошки, живущие в котокафе, часто реагировали и на клички «соседей».
Интерпретируя полученные результаты, авторы работы пишут, что кошки действительно выделяют свои имена среди других слов. Вероятно, это происходит потому, что животные связывают их с различными стимулами — как положительными (кормление или поглаживание), так и отрицательными (стрижка когтей, поездка к ветеринару и так далее).
Однако очевидно, что кошки могут различать человеческую речь фонетически, поскольку они не путают с собственным именем даже похожие слова.