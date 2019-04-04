Израильский космический аппарат вышел на орбиту Луны

«Берешит» — это первый в истории человечества частный лунный посадочный аппарат, который, в случае успеха, сделает Израиль четвертой страной, совершившей успешную посадку на Луну.
Название «Берешит» (בְּרֵאשִׁית) — это первые слова Книги Бытия.
Зонд продолжает свое путешествие к Луне уже больше месяца, хотя предыдущие лунные миссии добирались до места назначения быстрее на порядки. Но создатели «Берешита» избрали более экономичный вариант сближения с естественным спутником Земли, чтобы не раздувать бюджет проекта: вместо того, чтобы сжечь десятки тонн топлива на прямой путь, аппарат последовательно раскручивался вокруг Земли. Последний день «Берешит» уже освободился от гравитационного влияния Земли и двигался к точке пересечения его траектории с траекторией Луны. В 17:26 по московскому времени «Берешит» завершил маневры и и перешел на лунную орбиту. Если бы расчеты команды «Берешита» оказались неверны, то аппарат бы продолжил движение в направлении Солнца и через некоторое время сгорел бы в ее лучах.
Аппарат, изначально создававшийся компанией SpaceIL в рамках конкурса Lunar XPRIZE, невелик. По правилам конкурса, победитель должен был посадить свой аппарат на Луну, заставить того преодолеть 500 метров по ее поверхности и передать на Землю данные. Сейчас же «Берешит», уже не будучи конкурсным аппаратом, просто совершит мягкую посадку и проработает на Луне два дня. Недавно организаторы Lunar XPRIZE, впрочем, объявили, что, не смотря на то, что конкурс был прерван, они все равно выплатят SpaceIL миллион долларов, если те прилунят свой аппарат успешно.
Часть своей программы аппарат начнет выполнять уже сейчас: на борту «Берешита» находится магнитометр, который начнет измерять напряженность магнитного поля Луны уже на орбите.
Кроме магнитометра, «Берешит» также оснащен несколькими фотокамерами, а на его корпусе закреплены уголковые отражатели, ориентированные перпендикулярно друг другу.
Направив на них лазерный луч, можно будет по задержке его возвращения точно оценить расстояние между источником света и аппаратом на поверхности Луны.
«Берешит» — не единственная лунная миссия 2019 года. В самом начале этого года на обратную сторону Луны (впервые в историии человечества) успешно сел китайский аппарат «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2»; на борту «Чанъэ», в частности, успел прорасти хлопок. Готовится к отправке своего аппарата на Луну и еще одна страна, прежде такого никогда не делавшая — Индия. Правда, индийская миссия, пытавшаяся обогнать коллег-израильтян, столкнулась с техническими проблемами и потому была немного отложена: так, сегодня стало известно, что посадочный модуль был поврежден в ходе испытаний — и теперь «Чандраян-2», который мог отправиться к Луне еще в конце прошлого года, отправится в путь только в августе 2019-го.