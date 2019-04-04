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18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Статья о суперспособностях российского спецназа вызвала скандал

Министерство обороны России хочет выяснить источники информации, которые использовал автор официального журнала ведомства Николай Поросков при подготовке статьи о боевых методиках парапсихологии. Об этом сам Поросков рассказал «Фонтанке».

«Министерство обороны выясняет, откуда я взял эту информацию. Я пишу объяснительные. Похоже, хотят узнать, откуда Николай Николаевич Поросков взял такую “странную информацию”, чтобы доложить руководству. Серьезное идет разбирательство», — сказал полковник.

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Публикация о «парапсихологическом спецназе» появилась в февральском номере журнала Минобороны «Армейский вестник».

В статье Поросков рассказал, что российских военных обучают невербальному допросу при помощи метаконтакта — специальной технологии, позволяющей добывать информацию в состоянии измененного сознания при помощи телепатической связи. Автор утверждает, что российский спецназ использовал этот метод во время чеченских кампаний.

Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что работы по боевой парапсихологии были признаны лженаучными. Он назвал обсуждение реализации подобных техник «способом выжимать средства из государственного бюджета».

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